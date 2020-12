Une nouvelle recherche en Chine suggère que les moineaux roux utilisent les feuilles d’un arbre particulier pour tapisser leurs nids et protéger leurs petits contre les parasites, indiquant une forme primitive d’utilisation de la médecine préventive.

Une équipe dirigée par l’écologiste de l’Université normale de Hainan, Canchao Yang, a découvert que les moineaux roux en Chine utilisent des feuilles d’absinthe pour tapisser leurs nids afin de protéger leur progéniture des parasites qui peuvent entraver leur croissance.

Les moineaux commencent à tapisser leurs nids avec les feuilles spéciales en même temps que la population humaine locale suspend l’absinthe à leurs portes pour marquer le festival traditionnel des bateaux-dragons, avec des avantages antiparasitaires soupçonnés de jouer au moins un rôle dans la tradition humaine.

«La croyance que ce comportement confère une protection contre les problèmes de santé est étayée par la description des composés antiparasitaires de l’absinthe», Dit Yang.

«Il a été suggéré que l’incorporation de feuilles d’absinthe fraîches dans les nids pourrait avoir une fonction similaire pour les moineaux.»

Pour tester leur hypothèse, Yang et son équipe ont examiné 48 paires de nichoirs, certains avec cinq grammes d’absinthe à l’intérieur et l’autre avec cinq grammes de bambou.

Une fois que les moineaux roux ont peuplé les nids, les chercheurs ont commencé à ajouter de petits incréments d’absinthe ou de bambou chaque jour (tandis que d’autres nids n’ont reçu aucun traitement supplémentaire comme témoin).

Ils ont ensuite pesé la quantité d’absinthe que les moineaux eux-mêmes rapportaient à la maison chaque jour et ont constaté que les oiseaux préféraient des emplacements proches de grandes quantités d’absinthe, qu’ils utilisaient pour renforcer quotidiennement la doublure de leurs nids et compléter leurs fortifications médicinales.

Effectivement, lorsque les poussins éclosent, les nids avec des quantités plus élevées de feuilles d’absinthe contiennent moins de parasites, ce qui correspond à des poussins plus lourds et en meilleure santé.

«Nos résultats indiquent que les moineaux roux, comme les humains, utilisent l’absinthe comme phytothérapie préventive pour protéger leur progéniture contre les problèmes de santé,» dit l’écologiste William Feeney, de l’Université Griffith en Australie.

Il faut se demander qui imite qui?

Des formes primitives d’utilisation de médicaments ont déjà été observées dans le règne animal, avec des éléphants gestants au Kenya manger une plante particulière pour provoquer la naissance tandis que d’autres créatures utilisent des plantes médicinales pour des raisons de santé et de loisirs.

Des papillons boivent de la bière, tandis que des éléphants et certaines espèces d’oiseaux ont été découverts ivres de baies fermentées. Un aurait « ivre » l’orignal s’est même retrouvé coincé dans un pommier en Suède.

