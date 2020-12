Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a rejeté les préoccupations de Jurgen Klopp concernant les problèmes de blessure de Liverpool et a effectivement nommé 10 joueurs qu’il s’attend à affronter à Anfield mercredi soir.

Klopp a appelé à plusieurs reprises à l’introduction de cinq remplaçants dans les matches de Premier League alors qu’il déplore les problèmes de forme physique qui, selon lui, ont tourmenté son équipe cette saison.

Cependant, Mourinho a suggéré que le nombre de blessures que Liverpool a subies n’a pas affaibli sa meilleure formation de départ avant la rencontre de cette semaine entre les deux meilleures équipes de la ligue, à l’exception de la blessure au ligament croisé antérieur du genou que Virgil van Dijk a subie en octobre, qui laisse défenseur central face à un combat pour rejouer cette saison.

Interrogé lors d’une conférence de presse sur l’équipe qu’il attendait de Liverpool, Mourinho a déclaré: « Eh bien, je pense qu’Alisson n’est pas blessé. [Trent] Alexander-Arnold n’est pas blessé.

[Joel] Matip, je crois qu’il va jouer, Fabinho n’est pas blessé, [Andy] Robertson n’est pas blessé, [Jordan] Henderson n’est pas blessé, [Georginio] Wijnaldum n’est pas blessé, [Mohamed] Salah n’est pas blessé, [Roberto] Firmino n’est pas blessé, [Sadio] Mane n’est pas blessé.

« Van Dijk est blessé et Van Dijk est un très bon joueur bien sûr, mais donnez-moi une liste de blessures de Liverpool et comparez cette liste avec ce qui est la meilleure équipe de Liverpool.

L’équipe de Jose Mourinho peut avoir trois points d’avance sur Liverpool, champion de Premier League, avec une victoire mercredi à Anfield. Photo par Adam Davy / PA Images via Getty Images

« Je peux vous donner une liste de 10 blessés à Tottenham. Nous avons deux enfants dans les U16 avec des blessures, nous en avons deux autres dans les U21 et trois autres dans les U23, nous avons [Erik] Lamela et [Japhet] Tanganga. Ensuite, vous avez une liste de 10 joueurs. Mais est [Hugo] Lloris est blessé? Non, c’est [Toby] Alderweireld blessé? Non. [Eric] Dier blessé? Non. [Sergio] Reguilon blessé? Non. Harry Kane est-il blessé? Pas de fils [Heung-Min] blessé? Non Lucas [Moura] blessé? Non. Où sont donc les blessures?

« Il y a des blessures, c’est normal. James Milner est blessé. Lamela est blessé et chaque club a de temps en temps des blessures. Liverpool a une grosse blessure qui est Van Dijk. »

Klopp a décrit les Spurs comme une « machine à résultats » alors que Mourinho a conçu une reprise impressionnante qui a amené Tottenham au-dessus des champions en titre de Liverpool sur la différence de buts en haut du tableau.

Mais Mourinho a déclaré qu’un tel jugement était prématuré, soulignant le temps supplémentaire que Klopp a été en charge à Liverpool après avoir rejoint le club en octobre 2015 par rapport à l’arrivée de Mourinho au nord de Londres en novembre dernier.

« Jurgen dit cela parce que si vous regardez nos résultats cette saison, nous en avons perdu un en Premier League et nous en avons perdu un en Europa League, donc nos résultats sont très positifs mais je pense que c’est trop tôt », a ajouté Mourinho.

« La période de bons résultats dure environ quelques mois et une » machine à résultats « est bien plus que cela. Une » machine à résultats « est ce que Liverpool a été ces deux dernières années. Une machine à résultats est ce que mon Chelsea était dans le monde. période, nous avons remporté deux titres consécutifs.

« Nous sommes une bonne équipe qui travaille dur. Mais je dirais que Liverpool est le résultat de 1 894 jours de travail avec Jurgen. Si je me trompe, je me trompe pendant quelques jours. Nous sommes le résultat du travail de 390 jours mais ces 390 jours sont faux.

« Beaucoup de ces jours n’étaient même pas des jours de travail, c’étaient des jours de quarantaine, d’être à la maison incapable de travailler. Donc de près de 2000 à 300, pour que nous puissions rivaliser au niveau que nous faisons, je ne peux que donner merci aux joueurs et soyez très heureux de ce qu’ils font. «