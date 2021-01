Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, avec son homologue de West Ham, David Moyes. Getty

Tottenham Hotspur et West Ham United ont tous deux condamné les actions d’un certain nombre de joueurs de la première équipe, qui ont enfreint les règles de verrouillage ensemble à Noël.

Le trio des Spurs, Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso, ainsi que Manuel Lanzini de West Ham, ont été photographiés en train de violer les règles de verrouillage du coronavirus.

« Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis ensemble à Noël », lit-on dans un communiqué de Tottenham.

«D’autant que nous connaissons les sacrifices consentis par tout le monde dans tout le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes.

«Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et collaborateurs les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple.

« La question sera traitée en interne. »

Lamela et Lo Celso ne sont pas impliqués dans l’affrontement des Spurs samedi avec Leeds United, tandis que Reguilon est sur le banc.

Un certain nombre de cas croissants de COVID-19 à Fulham ont vu leur affrontement avec Tottenham, qui devait initialement avoir lieu le 30 décembre, reporté – une décision que le directeur de Tottenham, Jose Mourinho, a qualifiée de « non professionnelle ».

« Je ne veux pas trop en parler », a déclaré Mourinho aux journalistes avant le match de samedi contre Leeds United. Juste pour dire que j’ai ressenti [it was] non professionnel, mais c’était ainsi.

« Nous nous préparions pour ce match et bien sûr nous n’avons pas joué, et cela perturbe ce qu’est une semaine de travail.

« Les séances d’entraînement avant cela seraient différentes si nous allions jouer à ce jeu. Les gens disent que c’est bien pour moi qu’il n’y avait pas de jeu, mais seulement bon pour moi si je savais qu’il n’y avait pas de jeu. »

West Ham a déclaré: « Le club a établi les normes les plus élevées possibles avec ses protocoles et mesures relatifs au COVID-19, nous sommes donc déçus d’apprendre les actions de Manuel Lanzini.

« La question a été traitée en interne et Manuel a été fortement rappelé à ses responsabilités. »