Tottenham vs Manchester United en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Tottenham vs Manchester United diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct de Tottenham vs Manchester United? Nous avons ce qu’il vous faut. Tottenham vs Manchester United est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Tottenham accueille Manchester United dans le nord de Londres pour un test intrigant au début de la saison de Premier League 2023/24, les deux équipes recherchant trois points comme marqueur précoce.

Les Spurs ont ouvert leur compte avec un match nul 2-2 à Brentford, mais perdre Harry Kane contre le Bayern Munich soulève de nombreuses questions et il reste à voir qui va marquer et créer tous ses buts après son départ.

United, quant à lui, était médiocre contre les Wolves lors du match d’ouverture, mais a quand même réussi à repartir avec les trois points. Erik ten Hag sera certainement heureux d’avoir gagné le match, mais ils auront beaucoup à faire s’ils veulent améliorer leur position dans le tableau cette saison.

Le coup d’envoi est à 17h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Tottenham manque Ryan Sessegnon, Bryan Gil et Rodrigo Bentancur pour la visite de Manchester United, tandis que Christian Romero pourrait également ne pas être assez en forme pour commencer après avoir quitté le match contre Brentford après avoir subi une commotion cérébrale.

Manchester United aura Tyrel Malacia, Kobbie Mainoo et Amad Diallo tous absents pendant de longues périodes en raison de blessures graves, tandis que la nouvelle recrue Rasmus Hojlund ne devrait pas revenir avant la pause internationale de septembre également.

Formulaire

Tottenham : D

Manchester United : F

Arbitre

Michael Oliver sera l’arbitre de Tottenham contre Manchester United. Ses assistants seront Stuart Burt et Dan Cook, avec John Brooks le quatrième officiel. Craig Pawson est le VAR, avec Simon Long l’assistant VAR.

Stade

Tottenham vs Manchester United se jouera au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, qui a une capacité de 62 850 places.

Coup d’envoi et chaîne

Tottenham contre Manchester United le coup d’envoi est à 17h30 BST sur samedi 19 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 12h30 HE / 9h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.