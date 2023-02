Tottenham vs Manchester City en direct: comment regarder la Premier League de n’importe où dans le monde

Tottenham vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 5 février, 16h30 GMT

Tottenham vs Manchester City diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct de Tottenham vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut.

Britannique à l'étranger ?

L’action du week-end en Premier League se termine par un affrontement entre les chasseurs de titres Manchester City et une équipe de Tottenham qui cherche à revenir dans le top quatre.

Neuf points séparent les deux équipes avant leur affrontement dans le nord de Londres et les hôtes seront privés de leur manager Antonio Conte alors qu’il se remet d’une opération.

Ces deux équipes se sont affrontées il y a à peine deux semaines, lorsque City est revenu de 2-0 en seconde période pour gagner 4-2, Riyad Mahrez frappant deux fois.

Depuis lors, les Spurs ont remporté des victoires consécutives, contre Fulham et Preston North End en championnat et en FA Cup respectivement, tandis que City a battu les Wolves et Arsenal dans les mêmes compétitions.

Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Les Spurs manquent à Lucas Moura, mais Richarlison pourrait être suffisamment en forme pour figurer.

La date limite de signature de Pedro Porro, qui a rejoint Tottenham en provenance du Sporting CP, pourrait faire ses débuts contre son ancien club.

La grande nouvelle de transfert de dernière minute pour City a été le départ surprise de Joao Cancelo vers le Bayern Munich et il n’a pas été remplacé grâce à l’impressionnante forme récente du jeune Rico Lewis.

John Stones est cependant absent et Phil Foden est incertain avec une blessure au pied.

Former

Tottenham: WWLLW

Manchester City: WWWLL

Arbitre

Andrew Madley sera l’arbitre de Tottenham contre Manchester City.

Stade

Tottenham vs Manchester City se jouera au Tottenham Hotspur Stadium.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Tottenham contre Manchester City est lancé Dimanche 5 février à 16h30 GMT. Le jeu est en cours Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 09h30 PT. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix.

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.