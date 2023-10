Tottenham vs Liverpool : Pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort pour hors-jeu par le VAR ?

La victoire 2-1 de Tottenham contre Liverpool à neuf a constitué le moment le plus dramatique de la saison de Premier League jusqu’à présent.

Mais le principal sujet de discussion lors de l’affrontement de samedi au Tottenham Hotspur Stadium n’a pas été le but décisif contre son camp de Joel Matip sur pratiquement le dernier coup de pied du match ; ça a été VAR – encore une fois.

Le carton rouge consécutif de Curtis Jones a été qualifié de sévère par beaucoup (l’expulsion de Diogo Jota pour un deuxième jaune l’est moins), mais cela n’a pas été la principale source de controverse : ce serait la décision objectivement incorrecte d’exclure, pour hors-jeu, ce qui aurait été le premier but de Luis Diaz de Liverpool.

PGMOL, l’organisme en charge de l’arbitrage, a admis que la radiation de Diaz était une « erreur humaine importante » – mais qu’est-ce qui n’a pas fonctionné exactement ?

Liverpool pensait avoir pris l’avantage à la 34e minute grâce à Luis Diaz (Crédit image : Getty Images)

Pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé pour hors-jeu par le VAR ?

Liverpool était déjà réduit à 10 hommes depuis huit minutes lorsque Mo Salah a glissé un ballon parfait dans Diaz, qui a terminé froidement devant Guglielmo Vicario dans le but des Spurs et s’est éloigné en signe de célébration – seulement pour voir que l’assistant avait levé son drapeau pour hors-jeu. .

Comme toujours dans ces situations, le VAR vérifiera la décision de hors-jeu pour s’assurer qu’elle est correcte – et demandera à l’arbitre sur le terrain de l’annuler si ce n’est pas le cas.

Selon BBC Sportcette procédure a été suivie dans ce cas – seulement pour un manque de concentration apparent de la part du VAR Darren England et de l’assistant du VAR Dan Cook, ce qui a conduit l’arbitre Simon Hooper à se faire dire que le contrôle du VAR avait été effectué et que la décision initiale sur le terrain pouvait être maintenue. .

Pendant le contrôle du VAR, le graphique habituel de la ligne de hors-jeu n’était pas diffusé à la télévision ni sur les grands écrans à l’intérieur du stade – bien que le BBC Sport Le rapport ajoute que les lignes ont été tracées à l’intérieur de la cabine VAR.

Au lieu de cela, VAR aurait dû intervenir pour dire à Hooper que Diaz n’était pas hors-jeu et lui demander d’annuler la décision, permettant ainsi au but de rester.

On ne sait toujours pas exactement comment une telle confusion extraordinaire s’est produite – PGMOL a déclaré qu’ils « procéderaient à un examen complet » de ce qui n’a pas fonctionné – mais Match du jour L’expert Alan Shearer a qualifié le fiasco d’« incompréhensible » et de « monumental » – le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, le qualifiant d’« horrible ».

Quelles sont les répercussions pour les responsables du VAR impliqués ?

Darren England devait servir de quatrième arbitre lors du match de Premier League dimanche entre Nottingham Forest et Brentford ; cependant, il a depuis été retiré de ses fonctions.

Dan Cook, quant à lui, a été démis de ses fonctions d’arbitre assistant pour le derby de l’ouest de Londres lundi soir entre Fulham et Chelsea.

