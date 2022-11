Tottenham vs Liverpool: la substance plutôt que le style pour les Spurs, mais il est temps de changer à Liverpool, déclare Jamie Redknapp | Nouvelles du football

Il y a eu un grand drame en Premier League le week-end dernier pour Tottenham et Liverpool, les Spurs se battant pour battre Bournemouth avec un vainqueur tardif avant que Liverpool ne soit assommé à Anfield par Leeds.

Et l’équipe d’Antonio Conte rebondira dans son affrontement du Super Sunday avec Liverpool – en direct sur Sky Sports – après avoir soutenu cette victoire de Bournemouth avec un triomphe à la dernière minute sur Marseille pour remporter leur groupe de Ligue des champions.

Liverpool a également gagné en milieu de semaine, battant Napoli dans un caoutchouc mort efficace, mais espère que la victoire pourra les aider à se débarrasser de leurs récentes luttes qui les ont laissés plus proches du bas du tableau que des quatre premiers.

Sports du ciel l’expert Jamie Redknapp a rejoint le dernier épisode de podcast de Football Essentiel pour évaluer les saisons des deux équipes jusqu’à présent – et comment elles s’affronteront dans le nord de Londres dimanche…

La substance compte plus que le style pour les Spurs en ce moment

Tottenham veut être troisième de la Premier League et vainqueur de son groupe de Ligue des champions – et exactement ce que nous attendons d’une équipe d’Antonio Conte.

Le revers de la médaille est peut-être que certains fans ne sont pas trop satisfaits des performances, du style de football, mais pour le moment, vous ne pouvez pas trop vous plaindre. Il y a des améliorations à apporter, mais lorsque vous marquez des vainqueurs de dernière minute dans des matchs qui engendrent la confiance et il y a aussi eu de bonnes performances individuelles, avec quelques blessures en cours de route.

Il y a des détails que vous aimeriez améliorer. Conte y a fait allusion – il aimerait avoir plus de joueurs. Vous pouvez voir les domaines où il aimerait se renforcer, certainement dans les zones larges, les zones d’arrière et dans cette zone du milieu de terrain. Mais les deux résultats de cette semaine ont été fantastiques pour le club.

Le début impressionnant d’Arsenal a mis l’accent sur le style des Spurs

Les plus grands rivaux de Tottenham, Arsenal, jouent un beau football. Ils jouent au football le plus proche de Man City. Si vous êtes neutre et que vous voulez aller voir deux équipes en ce moment, vous voulez regarder Arsenal et Man City, ils jouent le meilleur football de la ligue, ils sont fluides.

Ils jouent au football comme je pense que les fans des Spurs aimeraient que leur équipe joue. Malheureusement, ce n’est pas le style de Conte. Ils seront un peu mécontents de cela, mais je suis sûr que s’ils terminent au-dessus d’Arsenal et obtiennent ce trophée qu’ils réclament, je suis sûr qu’ils seront satisfaits de la situation.

Image:

Tottenham en fête à Marseille





Tant qu’ils obtiennent les joueurs qu’ils veulent, Harry Kane signe à nouveau, Conte s’engage dans un avenir prévisible… ce sont les choses qui doivent arriver pour que ce club réussisse à nouveau et s’assure qu’il va dans la bonne direction.

Je suis sûr que les joueurs veulent être connus comme une équipe jouant du bon football et il y a eu des moments où ils ont frappé des équipes en contre et ça a été fantastique. Il y a eu d’autres matchs où ça a été une lutte, difficile à regarder. Quand Jose Mourinho était là, ils obtenaient des résultats mais les performances n’étaient pas aussi bonnes et cela ressemble à un hybride entre l’équipe de Mauricio Pochettino et celle de Jose Mourinho. Ils trouvent leur chemin en ce moment.

dimanche 6 novembre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Changements nécessaires à Liverpool – et patience

Qu’est-ce qui ne va pas pour Liverpool? C’est la question à un million de dollars ! J’ai interviewé Virgil van Dijk l’autre jour et je lui ai lancé quelques théories, mais je pense que c’est un certain nombre de facteurs. Bien sûr, cette équipe a escaladé tant de montagnes auparavant et l’année dernière, ce qu’ils ont fait était assez incroyable – être dans toutes les compétitions jusqu’à la dernière minute. Cela ne s’est pas terminé comme ils le souhaitaient et il y a peut-être un peu de gueule de bois à cause de cela. C’est compréhensible.

Mais quand vous regardez l’équipe en ce moment, il doit y avoir des changements. Ce n’est pas un reproche aux joueurs qui ont été là, car ils ont été incroyables pour l’équipe. Mais chaque grande équipe fonctionne par cycles. Si vous revenez à Man Utd sous Sir Alex Ferguson, chaque fois que les choses n’allaient pas comme il le souhaitait, on lui donnait un an ou deux pour constituer une nouvelle équipe.

C’est ce que vous devez comprendre avec Jurgen Klopp, a-t-il – comme il l’a dit cette semaine – a-t-il cette énergie pour reconstruire et avoir ce temps? Il faudra peut-être encore deux, trois ou quatre joueurs – mais il n’en faut pas beaucoup pour que les choses commencent à s’améliorer. Regardez Man Utd maintenant, il se passe quelque chose là-bas parce que le manager a eu du temps, de la patience et quelques fenêtres de transfert pour bien équiper cette équipe.

Le milieu de terrain de Liverpool a besoin d’un rafraîchissement – et Jude Bellingham et Declan Rice seraient idéaux

James Milner, Jordan Henderson, Thiago… ce ne sont pas de jeunes hommes dans la salle des machines. Je pense qu’ils devront peut-être en ajouter un ou deux pour les soulager. Bien sûr, ils ont aussi eu des blessures, cela n’a pas aidé.

Le rêve de tous les fans de Liverpool, et de la Premier League dans une certaine mesure, serait que Jude Bellingham vienne. Il serait la personne qui s’intégrerait dans ce milieu de terrain. C’est un joueur générationnel, un footballeur incroyable. Jurgen Klopp, j’imagine, a son cœur sur lui. Il peut tout faire dans ce domaine.

Mais si vous ne pouvez pas l’avoir, qui est l’autre ? Declan Rice en été peut être une option. Ils doivent aussi être à la recherche de quelqu’un comme lui. Cette zone est définitivement fatiguée. Les jambes ne sont pas là, ce que nous avions l’habitude de voir.

Nous avons tous tellement de respect pour le manager mais il cherche la bonne recette. Les bonnes zones au milieu de terrain pour que les choses se reproduisent.

Le facteur de peur de Liverpool a disparu – et ce n’est pas facile de le récupérer

Les joueurs clés de Liverpool n’ont pas été à ce niveau. Il y a une Coupe du monde à venir pour beaucoup de ces joueurs, mais je pense que le facteur de peur a peut-être aussi joué pour beaucoup de ces joueurs, et j’inclus Virgil van Dijk là-dedans.

C’est un grand joueur – pas bon, mais génial – mais lorsqu’il accorde un penalty à Aleksandar Mitrovic de Fulham lors du premier match de la saison, les attaquants de tout le pays auraient pensé : “Si Mitrovic peut le dépasser et gagner un penalty, pourquoi ne puis-je pas?

Image:

Crysencio Summerville a marqué le vainqueur de Leeds à Anfield à la 89e minute





Je pense que les joueurs de ces dernières années affronteraient Van Dijk et ne se dérangeraient même pas, ils feraient demi-tour et joueraient largement. Maintenant, ils essaient. Une fois que ce facteur de peur a disparu, il est difficile de le récupérer.

Je ne pense pas que la protection ait été là pour les quatre arrières. Matip a joué, Gomez, Konate a également été blessé. Trent n’a pas été dans la même forme. Robertson a été blessé.

C’est le collectif, donc c’est difficile de mettre ça sur ‘c’est la raison’… Je ne pense pas qu’ils pressent aussi bien de face et c’est certainement là que Mane leur manque.

Liverpool est fragile… mais je pense que ce sera un match nul divertissant aux Spurs

Liverpool est fragile. Ils sont allés à Forest et ont perdu. Maintenant, ils vont à Tottenham où il y aura un vrai sentiment sur l’endroit. Chaque fois qu’il y a un gagnant de dernière minute, cela vous donne ce buzz.

Et quel cuir chevelu ce serait pour les Spurs. Trois points les rapprocheraient de Man City et créeraient un écart énorme entre eux et Liverpool. Ces aspirations en Ligue des champions pour l’année prochaine… il serait difficile pour Liverpool de se rattraper – bien qu’ils puissent bien sûr le récupérer.

Rodrigo Bentancur pour les Spurs a été leur héros méconnu. Kane reçoit tous les applaudissements mais Bentancur a été leur meilleur joueur pour moi. Lorsque Fabinho est arrivé à Liverpool pour la première fois, c’était son rôle, mais maintenant il semble qu’il ne peut s’approcher de personne, pour une raison quelconque – peut-être beaucoup de matchs l’année dernière, blessé, qui sait – mais dans ce jeu, vous pensez c’est là que les Spurs peuvent obtenir un certain succès.

C’est vraiment difficile d’appeler. Je serais plus confiant dans le vestiaire des Spurs et je ne vois pas les Spurs perdre ce match, même si Heung-Min Son est un énorme raté. Liverpool doit produire quelque chose. C’est un gros match pour Darwin Nunez.

J’ai un pressentiment pour un match nul – mais un match très ouvert et beaucoup de buts.

Regardez Tottenham vs Liverpool en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 15h30 dimanche; coup d’envoi 16h30