Tottenham vise le milieu de terrain américain Weston McKennie

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La prochaine étape pour Weston McKennie de l’USMNT pourrait-elle être Tottenham de la Juventus?

Milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis Weston McKennie pourrait quitter la Juventus avec Tottenham Hotspur intéressé à le signer, comme l’a rapporté Calciomercato.

Le joueur de 24 ans faisait partie de la formation de départ du manager Gregg Berhalter pour les quatre matches de la Coupe du monde des Stars and Stripes au Qatar jusqu’à la défaite contre les Pays-Bas en huitièmes de finale. Les États-Unis étant absents du tournoi, McKennie sera maintenant de retour à Turin, où les choses n’ont pas toujours été aussi simples pour le milieu de terrain dans un Bianconeri chemise.

À la Juventus, McKennie fait face à la concurrence de joueurs comme Paul Pogba, Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Nicolas Fagioli et Fabio Mirettitandis que Leandro Paredes est également avec le club prêté par le Paris Saint-Germain.

Weston McKennie a commencé chaque match pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2022 jusqu’à ce qu’il soit éliminé samedi. Tom Weller/Getty Images

Je Bianconeri aurait refusé un accord d’échange impliquant McKennie et Manchester United Donny van de Beek à l’été 2021, mais l’intérêt de la Premier League pour l’Américain a perduré grâce aux Spurs.

Il est rapporté que l’intérêt du club du nord de Londres pourrait également se traduire par une offre, même s’il faudrait beaucoup de temps au chef de la Juventus Federico Cherubini et au manager de Tottenham Fabio Paratici pour parvenir à un accord.

McKennie a réussi un total de 16 apparitions pour la Juventus en Serie A et en Ligue des champions cette saison, marquant trois buts et fournissant la passe décisive pour un autre.

– Manchester United est prêt à faire un pas en janvier pour le PSV Eindhoven et l’attaquant des Pays-Bas Cody Gakpo en janvier, selon Le soleilqui ajoutent que les Red Devils sont particulièrement désireux de faire venir des renforts offensifs après Cristiano Ronaldoc’est le départ. Le PSV veut au moins 50 millions de livres sterling pour Gakpo, dont le contrat actuel court jusqu’en 2026.

– Internazionale pourrait capitaliser sur Denzel Dumfries‘ Performances en Coupe du monde en le déchargeant en janvier en raison de la croissance de sa valeur, selon Calciomercato. L’arrière droit a attiré l’attention en enregistrant deux passes décisives et un but alors que les Pays-Bas battaient les États-Unis en huitièmes de finale. L’Inter pourrait le laisser partir dès janvier.

– celui d’Ajax Mohammed Kudus considérerait les offres des clubs de Premier League tant que le football de la Ligue des champions est également proposé, affirme Le soleil. Barcelone tient à l’international ghanéen tandis que Tottenham Hotspur a déjà été lié, l’Ajax devant demander des frais d’environ 40 millions de livres sterling.

– Avec Yann SommerLe contrat de Borussia Mönchengladbach se terminant cet été, l’Internazionale a déjà fait une offre au gardien de but, rapporte Tutosportqui ajoutent que l’Inter regarde également Fenerbahçe Altaï Bayindir. La tenue de Serie A cherche à faire entrer la concurrence pour André Onana mais pourrait même inciter le Camerounais à lever des fonds s’il signe Sommer.

– Les Wolverhampton Wanderers espèrent signer le duo de l’Atletico Madrid Felipe et Matheus Cunhaselon Fabrice Romano. L’espoir est que les deux Brésiliens pourraient être signés dans le cadre d’un accord « global ».

– Brighton & Hove Albion et Sassuolo font partie des clubs qui recherchent le défenseur de Montpellier Maxime Estèvetel que rapporté par L’Équipe. Le joueur de 20 ans a impressionné en Ligue 1 cette saison, ayant déjà fait l’objet d’approches de clubs allemands cet été, avec des offres de janvier pour le Français.