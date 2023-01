Tottenham vient de tapisser des fissures contre Crystal Palace tandis qu’Arsenal ne pourra pas vivre avec Man City, déclare Paul Merson | Nouvelles du football

Paul Merson dit que les problèmes de Tottenham ne sont pas derrière eux malgré leur victoire 4-0 sur Crystal Palace et est étonné par le nombre de buts que l’équipe d’Antonio Conte encaisse compte tenu de leur configuration défensive.

Lors de leur dernière sortie en Premier League, les Spurs ont remporté une victoire remontant le moral des Eagles après une mauvaise performance en première mi-temps à Selhurst Park et l’ont poursuivi en battant Portsmouth au troisième tour de la FA Cup avant le très attendu derby du nord de Londres ce week-end. , vivre de Sports du ciel.

Dans sa dernière chronique, Merson explique pourquoi ce serait une erreur de considérer les problèmes des Spurs comme résolus après la série de résultats lamentables qui ont précédé la victoire contre Palace, et explique pourquoi il pense qu’Arsenal ne pourra pas retenir Manchester City longtemps. en tête du classement de la Premier League.

“Le bilan défensif des Spurs m’étonne”

Je pense que Tottenham battant Crystal Palace a été un excellent résultat pour Arsenal car, à mon avis, il a juste couvert les fissures.

Si Harry Kane avait joué pour Crystal Palace, ils auraient gagné facilement. Tottenham a été atroce en première mi-temps.

S’ils avaient perdu ce match, comme il semblait qu’ils allaient le faire avant la mi-temps, alors dimanche tout le monde dit: “Oh, Arsenal va essuyer le sol avec Tottenham.”

Cela aurait augmenté la pression sur Arsenal, mais cela ne se produit tout simplement pas dans les grands matchs de derby. Ces jeux ne sont jamais aussi faciles qu’ils pourraient le paraître de part et d’autre.

Maintenant, cependant, Arsenal peut obtenir quatre points sur ses deux prochains contre Tottenham et Manchester United, et, peu importe comment ils le font, ce serait considéré comme un très bon retour.

Quand je regarde Tottenham, l’un des plus gros problèmes que je vois, c’est qu’ils n’ont aucune ruse au milieu de terrain.

Leurs trois meilleurs joueurs sont leurs trois premiers, mais ils n’ont personne pour leur donner le ballon.

En plus de cela, leurs ailiers sont loin d’être assez bons pour jouer dans le système d’Antonio Conte.

Si vous regardez Chelsea, leurs principaux succès ces dernières années sont dus au fait qu’ils ont eu de très, très bons ailiers.

Image:

Heung-Min Son a mis fin à sa course stérile contre Crystal Palace





Si vous allez jouer à trois à l’arrière, vos ailiers doivent être très bons, mais ceux de Tottenham ne le sont pas, et ils ne font tout simplement pas avancer le ballon assez.

Si vous regardez, leurs défenseurs touchent le ballon deux fois plus de fois par match que Harry Kane. C’est leur meilleur joueur à un million de kilomètres, alors comment ça marche ?

Ils jouent trois demi-centres et deux milieux de terrain titulaires et pourtant ils marquent deux buts pratiquement à chaque match. Cela m’étonne. C’est presque impossible de faire ça.

Nous voyons Newcastle aller à Arsenal l’autre jour et, soyons honnêtes, Arsenal pourrait encore jouer maintenant et ils n’auraient pas marqué. C’est à quel point Newcastle était bon défensivement.

Tottenham joue de la même manière, alors pourquoi ne peuvent-ils pas défendre comme ça ?

Je pourrais le comprendre s’ils jouaient à trois derrière avec trois footballeurs au milieu de terrain.

Vous pourriez penser, ‘OK, j’ai compris. Ils sont un peu lâches au milieu de terrain, mais c’est une équipe offensive. Ils encaissent des buts, mais ils en marquent aussi.

Mais c’est quelque chose de faire pour jouer comme ils jouent, avec deux milieux de terrain titulaires ainsi que trois demi-centres, et laisser entrer autant de buts. Je ne peux pas expliquer à quel point il est difficile de faire ce qu’ils font.

Ils ont inscrit au moins deux buts en 10 matchs d’affilée jusqu’au match contre Palace. Je trouve cela extraordinaire.

“Arsenal ne pourra pas vivre avec Man City”

Arsenal a fait des merveilles mais ils sont loin d’être des prétendants au titre, à mon avis.

Regardez ce match de Newcastle. Ils ne pouvaient faire venir personne quand ils avaient besoin de le changer.

Il n’y a personne sur le banc Fabio Vieira, pour qui Mikel Arteta a payé 34 millions de livres sterling et ne semble pas faire confiance.

Image:

Arsenal a été tenu en échec par Newcastle lors de son dernier match de Premier League





Puis, deux jours après ce match, Man City semble pouvoir faire match nul contre Chelsea, mais ils font venir Grealish et Mahrez et on le traverse, on marque.

Cela a montré la qualité avec laquelle Pep Guardiola doit travailler et je ne vois tout simplement pas comment Arsenal pourra vivre avec Man City sur une période où il y a environ 60 points à gagner.

Arsenal devrait prendre quatre points à Man City lors de ces deux matchs pour avoir absolument la moindre chance de le gagner.

Sinon, je ne vois tout simplement pas comment Arsenal va s’y prendre.

Je pense que nous allons voir beaucoup plus d’équipes faire ce que Newcastle a fait parce qu’Arsenal a gagné le droit pour cela. Ils sont une bonne équipe.

Je vais à Stamford Bridge et les équipes font ça chaque semaine contre Chelsea. Il n’y a que Man City qui ne le fait pas.

Ce sera la même chose pour Arsenal.