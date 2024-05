Tottenham va expulser les fans d’Arsenal du choc Spurs-City

Je sais que le #discours de Tottenham est plutôt mauvais en ce moment, avec tout ce qui tourbillonne autour du match d’aujourd’hui entre les Spurs et Manchester City et les effets de longue traîne qu’aura tout résultat donné. Mais voici quelque chose qui, je l’espère, vous fera sourire : la sécurité de Tottenham sera à l’affût des fans d’Arsenal qui tentent de se glisser dans les tribunes aujourd’hui pour célébrer avec les supporters de Tottenham, et les expulsera du stade s’ils sont trouvés.

Cela constituerait une violation de la politique du stade de Tottenham, qui se lit comme suit :

Toute personne ayant pénétré dans une partie du terrain destinée à l’usage d’un groupe de supporters auquel elle n’appartient pas peut être expulsée du terrain soit pour des raisons de sécurité, soit pour toute autre raison.

Bien! Je sais que les circonstances peuvent faire d’étranges compagnons de lit et personne n’est plus grand fan de Tottenham que ceux d’Arsenal aujourd’hui. (Si vous avez dormi toute la matinée sur le blog et ailleurs, une victoire de Tottenham sur City se traduit essentiellement par le fait qu’Arsenal ait une main sur le titre de Premier League) Je suis sûr que ce serait le comble de la #plaisanterie à voir Les Gooners en chemise rouge célèbrent avec les fans des Spurs pour des raisons d’opportunité. Je suis sûr que les fans des Spurs tenteraient le même coup si la situation était inversée (et que Dieu m’aide, j’espère que cette situation s’inversera très bientôt).

Mais sérieusement, je me fous de ces gars-là.