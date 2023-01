Tottenham va conclure un incroyable accord d’échange avec Nicolo Zaniolo, exaspérant le chef de la Roma: rapport

Tottenham veut la star de la Roma, Nicolo Zaniolo, dans le nord de Londres – et cela a fait sensation dans la Ville éternelle.

L’attaquant italien qui a inscrit le vainqueur pour Chez La Lupa La victoire en Europa Conference League la saison dernière figurait en bonne place sur la liste des priorités d’une équipe de Tottenham Hotspur qui a manqué de créativité et de pointe cette saison. Zaniolo s’est retiré de l’équipe de Roma pour le match contre Spezia ce week-end, aurait remis une demande de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) au milieu de l’intérêt de la Premier League.

Le joueur de 23 ans n’a signé une prolongation de contrat que l’été dernier par Calciomercato (s’ouvre dans un nouvel onglet), cependant, mettant apparemment fin à la spéculation de sortie. Maintenant, cela met en colère ceux à Rome qui prétendent qu’il met ses propres désirs au-dessus de l’équipe de Jose Mourinho.

Le temps d’Antonio Conte en tant que manager de l’Inter Milan n’a jamais coïncidé avec le temps de Zaniolo à San Siro, le joueur partant avant l’arrivée du manager (Crédit image : Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

“Nous tous dans le football savons qu’il y a deux saisons différentes, une où le marché des transferts est fermé et nous pouvons tous nous détendre un peu plus, une autre lorsque la fenêtre de transfert est ouverte et que quelqu’un essaie de faire passer les intérêts individuels avant ceux du collectif “, Giallorossi le réalisateur Tiago Pinto a déclaré DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)via Football Italie (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Aujourd’hui, tous ceux qui sont ici ont l’envie et la motivation de se battre pour la Roma et de ramener les trois points à la maison.

“J’ai peut-être fait beaucoup d’erreurs, mais de mon premier jour à Roma jusqu’au dernier, les besoins et intérêts collectifs de Roma passeront toujours en premier.”

Tottenham poursuit un accord d’échange impliquant Bryan Gil, selon Initié du football (s’ouvre dans un nouvel onglet) – tandis que Roma préférerait 30 millions de livres sterling à son attaquant envoûtant.

Bryan Gil pourrait être en route pour la Roma en échange de Nicolo Zaniolo (Crédit image : Getty)

Gil a en fait rejoint Tottenham dans le cadre d’un échange, échangeant Séville contre les Lilywhites dans un transfert qui a vu Erik Lamela se diriger dans la direction opposée.

Zaniolo est valorisé 30 M€ par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

