Tottenham v Portsmouth: troisième tour de la FA Cup – en direct

Portsmouth apporte quatre changements à la formation qui a perdu contre Charlton, dont deux ont été appliqués. Marlon Pack est suspendu, tandis que Dane Scarlett, prêté par Tottenham, est inéligible. L’attaquant Joe Pigott et l’ailier Ronan Curtis tombent sur le banc.

Nouvelles de l’équipe : Antonio Conte apporte huit changements à l’équipe qui a commencé contre Crystal Palace, mais les trois premiers de Harry Kane, Heung-min Son et Bryan Gill gardent tous leur place car les blessures dictent que leur manager n’a que peu d’autres options à choisir.

Arbitre: Thomas Bramal Arbitres assistants : Derek Eaton et Steven Meredith Quatrième officiel : Carl Boyson VAR : Graham Scott

il y a 53 mois 06.29 HNE

Premières nouvelles de l’équipe

Richarlison, Rodrgio Bentancur, Lucas Moura et Dejan Kulusevski restent tous blessés, mais Yves Bissouma est disponible pour la sélection après avoir été banni. Après son excellente performance en milieu de semaine contre Crystal Palace, Bryan Gill devrait conserver sa place, tandis que le gardien de réserve Fraser Forster et des joueurs marginaux tels que Djed Spence, Pape Sarr et Japhet Tanganga pourraient également être éliminés.

Le milieu de terrain de Portsmouth Marlon Pack est suspendu après s’être fait expulser contre Charlton, tandis que le skipper Clark Robertson souffre d’une blessure à la hanche et devra peut-être s’absenter. Prêté par les Spurs, l’attaquant Dane Scarlett n’est pas éligible pour jouer contre son club parent. Le prêteur de Blackpool, Owen Dale, est également absent car il est à égalité de coupe.