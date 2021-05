Tottenham Supporters ‘Trust demande à la Football Supporters’ Association de négocier avec le conseil d’administration du club | Actualités du football

Le Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust a demandé à la Football Supporters’ Association de négocier des pourparlers avec le conseil d’administration du club après ce qu’il a appelé un « grave abus de confiance » dans la décision de rejoindre la Super League européenne.

Le Supporters ‘Trust a appelé le conseil d’administration des Spurs à démissionner à la suite de ce projet de courte durée, affirmant que leurs actions avaient causé des dommages auto-infligés au club, tant sur le plan de la réputation que sur le plan financier.

Le Trust a déclaré que le club avait déjà menti sur ses intentions concernant une Super League, ce qui a conduit à une rupture des relations avec les supporters.

Une déclaration disait: « N’ayant pas été en mesure de parvenir à un accord avec le club sur la manière dont les discussions devraient être menées, nous avons contacté l’Association des supporters de football pour une médiation.

«La FSA a proposé une base de médiation, et nous l’avons acceptée.

« Nous attendons de savoir si le club l’accepte. »

Plus tôt cette semaine, la Fiducie a établi un programme en six points de questions dont elle souhaitait discuter avec le conseil d’administration, en commençant par appeler le club à reconnaître une erreur en cherchant à rejoindre le projet de séparation.

La Fiducie souhaite également que des administrateurs indépendants soient nommés pour «protéger et promouvoir les intérêts de THFC en tant que club de football, et non ses actionnaires ou propriétaires».

Image:

Un fan dans les gradins brandit une banderole pour protester contre la Super League européenne avant la finale de la Coupe Carabao le mois dernier à Wembley



Tottenham faisait partie des membres fondateurs du projet de séparation de la Super League, mais s’est retiré des plans avec les cinq autres clubs de Premier League impliqués quelques jours à peine après l’annonce, à la suite de la dérision féroce des supporters, des gouvernements et des instances dirigeantes du football.

À la suite du scandale, neuf des clubs originaux de Super League – y compris les « Big Six » de la Premier League – ont déclaré leur engagement envers l’UEFA et ses compétitions aux niveaux continental et national, mais le Real Madrid, Barcelone et la Juventus devraient faire face à une «action appropriée» dans le cadre de l’action disciplinaire de l’instance dirigeante du football européen.

Ces trois clubs ont riposté à l’UEFA, qualifiant les menaces d’abandonner les plans d ‘ »intolérables » et ils se sont engagés à persévérer dans cette idée malgré son rejet considérable.

En outre, la Premier League a introduit des règles et règlements supplémentaires, y compris une nouvelle charte des propriétaires, pour arrêter les futures tentatives de rejoindre une Super League séparatiste.