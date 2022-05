Tottenham soutient le lancement du groupe de fans des Spurs REACH pour défendre la diversité ethnique et l’inclusion dans le football | Nouvelles du football

Le nouveau groupe de supporters Spurs REACH de Tottenham défendra l’inclusion et permettra à des voix diverses et sous-représentées de se faire entendre dans le football, a déclaré le coprésident du groupe, Sash Patel.

Spurs REACH – qui signifie Race, Ethnicity and Cultural Heritage – est un nouveau groupe de supporters qui promouvra et encouragera davantage le partage d’informations et de bonnes pratiques autour de l’inclusion de communautés ethniques diverses et sous-représentées dans le football, en étroite collaboration avec le club et d’autres groupes de supporters.

Les fans peuvent postuler pour devenir membres via le site Web du club et bénéficieront de faire partie d’une communauté de fans des Spurs partageant les mêmes idées et d’origines ethniques diverses, avec la possibilité de se rencontrer autour des matchs et d’accéder à une gamme d’événements festifs tout au long de la saison de football.

Patel, membre du conseil d’administration de la Football Supporters ‘Association, Fahim Rahman, avocat principal en droit du travail, et Anwar Uddin, directeur adjoint de l’Angleterre C, ont été soutenus par le club en tant que membres fondateurs de Spurs REACH.

“Ma famille et moi sommes détenteurs d’abonnements, y compris ma fille de trois ans, et nous aimons faire partie de la famille Spurs”, a déclaré Patel.

“C’est formidable de remonter la High Road un jour de match en voyant des gens de toutes races, ethnies et différents héritages culturels se rassembler à cause de leur amour pour les Spurs.

“Je suis ravi que la voix des fans d’origines ethniques diverses et sous-représentées continue d’être entendue et j’ai hâte de travailler directement avec le club pour continuer à promouvoir l’inclusion et lutter contre toutes les formes de discrimination sur et en dehors du terrain. “

La création de Spurs REACH renforce l’engagement de Tottenham Hotspur à promouvoir la diversité et l’inclusion dans tout ce qu’il fait, tout en s’opposant fermement à toutes les formes de discrimination.

Le directeur adjoint de l'Angleterre C et ancien capitaine de Dagenham et Redbridge Anwar Uddin est co-fondateur de Spurs REACH





Le club a déjà aidé à former les Proud Lilywhites, son association de supporters LGBTQI +, et SpursAbility, son association de supporters handicapés, avec qui Spurs REACH travaillera aux côtés en tant qu’allié pour lutter contre la discrimination et soutenir ses membres là où l’intersectionnalité existe.

La directrice exécutive de Tottenham, Donna-Maria Cullen, a ajouté : “Nous sommes extrêmement fiers de la riche diversité culturelle qui existe parmi nos fans et au sein de notre communauté locale.

“Le club a également fourni une énorme quantité de travail au fil des ans pour refléter cette diversité au sein de son personnel, en veillant à ce que l’inclusivité soit au cœur de tout ce que nous faisons.

“Spurs REACH fournira désormais une plate-forme aux supporters issus d’origines ethniques sous-représentées pour avoir une voix collective plus forte avec laquelle s’engager directement avec le club et des parties prenantes plus larges sur des questions clés liées à la diversité et à l’inclusion dans notre jeu, ainsi que le lutte continue contre toutes les formes de discrimination.

Markanday fait son retour

Le pionnier de Tottenham, Dilan Markanday, a savouré un retour à l’action avec Blackburn le dernier jour de la saison du championnat, sortant du banc pour jouer dans la victoire 2-1 des Rovers à Birmingham City.

Sky Sports Nouvelles a révélé en janvier que Blackburn était sur le point de décrocher la signature de Markanday, diplômé de l’académie des Spurs, qui est devenu le premier sud-asiatique britannique à enfiler un maillot de Tottenham dans l’histoire du club lorsqu’il a participé à un match de la Ligue de conférence Europa à Vitesse l’année dernière.

Après presque une décennie à avoir gravi les échelons chez Spurs, Markanday a choisi de rejoindre Blackburn à la recherche d’un football régulier en équipe première, mais ses débuts au championnat contre Hull ont été gâchés par une blessure aux ischio-jambiers, qui semblait sur le point de l’exclure pour le reste de la saison.

Mais le milieu de terrain offensif né à Barnet a effectué un retour improbable à l’action après une opération chirurgicale avec une apparition de 23 minutes pour les Rovers à St Andrew’s ce week-end pour terminer la saison sur un sommet personnel.

S’exprimant avant le voyage à Birmingham, Mowbray a prédit un brillant avenir à Blackburn pour Markanday et la génération actuelle de jeunes joueurs du club.

“Pour tous les fans des Blackburn Rovers, soyez enthousiasmés par Dilan Markanday lorsqu’il sera en forme et disponible la saison prochaine”, a déclaré Mowbray. “C’est un vrai talent.

“Il y a de très bons jeunes footballeurs dans ce club et ils ont besoin d’être encouragés et de leur donner du temps. L’avenir est plutôt prometteur, mais l’avenir n’est pas aujourd’hui, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir, nous le pouvons, comme nous l’avons fait. montré que nous pouvons gagner des matchs, mais les jeunes joueurs doivent passer par le processus.

“Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans ce club et j’espère qu’à l’avenir, ils se concrétiseront.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

