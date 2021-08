Tottenham signera le défenseur de l’année de Serie A Cristian Romero d’Atalanta pour 55 millions d’euros

Cristian Romero en action pour l’Argentine lors de la Copa America. Alexandre Schneider/Getty Images

Tottenham Hotspur devrait confirmer la signature de 55 millions d’euros (65 millions de dollars) du défenseur de l’Atalanta Cristian Romero dans les prochaines 48 heures, ont indiqué des sources à ESPN.

Le joueur de 23 ans a subi la dernière partie de son examen médical jeudi et, en supposant qu’il n’y ait pas de complications, il devrait ensuite s’envoler pour Londres pour finaliser les formalités administratives.

Les Spurs ont conclu un accord estimé à 50 millions d’euros avec 5 millions d’euros de suppléments dans un transfert qui se classera comme le deuxième plus cher de l’histoire du club après l’arrivée de 60 millions d’euros (71 millions de dollars) de Tanguy Ndombele de Lyon en juillet 2019.

Ce serait également la troisième signature du nouvel entraîneur-chef Nuno Espirito Santo après l’arrivée du gardien Pierluigi Gollini également prêté par l’Atalanta et Bryan Gil a rejoint le club de Séville dans un mouvement qui a vu Erik Lamela voyager dans la direction opposée.

La poursuite de Romero par les Spurs aurait été influencée par le directeur général du football du club, Fabio Paratici. L’arrière central a été nommé défenseur de l’année de la Serie A l’année dernière lors d’une campagne au cours de laquelle il a disputé 42 apparitions dans toutes les compétitions alors que l’Atalanta a terminé troisième et a perdu la finale de la Coppa Italia contre la Juventus.

Romero a rejoint l’Atalanta pour un prêt de deux ans de la Juventus au début de la saison 2020-21 avec l’option de rendre l’accord permanent pour 16 millions d’euros (19 millions de dollars), payable en trois versements.

Les Spurs tenaient à signer un défenseur central tout au long de la saison dernière et l’ancien patron Jose Mourinho a identifié le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar, comme sa cible préférée. Cependant, les clubs n’ont pas pu s’entendre sur des frais et les arrivées de Nuno et Paratici ont vu Tottenham se concentrer ailleurs.