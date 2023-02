Tottenham signe Pedro Porro en prêt du Sporting, avec obligation d’achat

Tottenham Hotspur a signé Pedro Porro du Sporting en prêt avec obligation d’achat, malgré un léger accroc pour l’obtenir.

Il semblait à un moment donné que Tottenham avait raté l’occasion d’amener Porro au nord de Londres, l’accord semblant trop difficile à conclure. Avec des gens comme Matt Doherty (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Djed Spence (s’ouvre dans un nouvel onglet) en prêt, cependant, les chances que les Spurs obtiennent leur homme ont commencé à augmenter.

Même l’arrière latéral de Manchester City, Joao Cancelo, partant pour le Bayern Munich, a semblé compliquer les choses. Porro a quitté City plus tôt dans sa carrière, mais les champions ont une clause de rachat – et la sortie de Cancelo a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait retourner au stade Etihad.

L’entraîneur-chef de Tottenham, Antonio Conte, a souhaité un nouvel arrière droit tout le mois (Crédit image : Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

“Toutes les parties s’attendent à ce que l’accord soit conclu puis officiellement scellé d’ici la fin du week-end”, a déclaré Romano. revendiqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) la semaine dernière en évoquant le transfert de Pedro Porro, désormais confirmé.

“Tottenham et le Sporting se rencontreront également aujourd’hui via des intermédiaires pour régler les derniers détails.”

Porro a rejoint Spoting de manière permanente depuis Manchester City l’année dernière après deux années impressionnantes de prêt. Les frais sont estimés à environ 40 millions de livres sterling.

Les fans de Tottenham se sont exprimés ces dernières semaines sur la direction du club et le manque d’investissement du conseil d’administration, avec de nombreuses protestations à propos du conseil d’administration. On pensait à l’origine que les Londoniens du nord n’auraient pas plus d’environ 30 millions de livres sterling au total à dépenser ce mois-ci.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps (Crédit image : Getty Images)

Alors que la signature de Porro ne fera probablement pas grand-chose pour apaiser les troubles des fans envers le président Daniel Levy, Porro pourrait être un facteur important pour aider Tottenham à se classer parmi les quatre premiers.

Porro est évalué à 25 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’articles sur Tottenham

Trois stars anglaises sont sur le radar des Spurs. Tottenham a été lié à un coup de choc pour Harry Maguire, qui pourrait quitter Manchester United cette année. James Maddison pourrait être sur le point de quitter Leicester, selon leur manager Brendan Rodgers. Jordan Pickford a également été vanté pour un transfert.

Piero Hincapie est lié à un gros déménagement estival et Pedro Porro pourrait être en route. En termes de sorties, cependant, les grandes rumeurs lient Harry Kane à une sortie – cette fois au Real Madrid.

Dans d’autres nouvelles, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles la propriété qatarie du PSG serait intéressée à investir dans les Spurs.