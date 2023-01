Tottenham signe Arnaut Danjuma en prêt de Villarreal

Arnaut Danjuma est de retour en Premier League. Photo de Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Tottenham Hotspur a finalisé la signature du prêt d’Arnaut Danjuma de Villarreal sous réserve d’une autorisation internationale.

Danjuma, 25 ans, devait rejoindre Everton, subissant même un examen médical, avant que les Spurs ne détournent l’accord et ne convainquent le joueur de changer ses plans.

L’avant rejoint Tottenham en prêt jusqu’au 30 juin, sans option incluse pour rendre le déménagement permanent. Il renforcera les options d’Antonio Conte alors que les Spurs cherchent à se battre pour une place dans le top quatre de la Premier League, tout en restant également en Ligue des champions et en FA Cup.

Danjuma a rejoint Villarreal depuis Bournemouth pour 20 millions d’euros en août 2021 et a impressionné lors de sa première saison en Espagne, marquant 10 buts en Liga et les aidant à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, marquant six fois.

Il a joué moins cette campagne, ne faisant que 10 départs en championnat et marquant six fois, avec une compétition pour les places devant Gerard Moreno, Yeremy Pino, Samu Chukwueze et Jose Morales.

Danjuma a été appelé pour la première fois dans l’équipe nationale des Pays-Bas en octobre 2018 et a été rappelé la saison dernière. Il a inscrit deux buts en six sélections internationales.