Tottenham se débarrasse de l’image de « Spursy », déclare James Maddison après le match nul d’Arsenal

Le milieu de terrain de Tottenham, James Maddison, a déclaré que le club perdait son image de « Spursy » sous Angel Postecoglou après avoir aidé son équipe à faire match nul 2-2 à Arsenal dimanche.

Maddison a aidé les deux buts de Tottenham pour Son Heung-min lors du derby du nord de Londres à l’Emirates Stadium et a été nommé Homme du match par Sky Sports pour sa performance contre les Gunners.

Dans le passé, Tottenham a souvent été accusé d’avoir un centre mou, mais cette équipe commence à ressembler à une équipe plus forte sous Postecoglou.

Les Spurs sont revenus au score à deux reprises contre Arsenal dimanche, après avoir également inversé la tendance le week-end dernier dans le temps additionnel contre Sheffield United, et sont invaincus après six matches de Premier League jusqu’à présent cette saison avec quatre victoires et deux nuls.

« Quand vous entendez des fans et des neutres parler de Tottenham, ils disent souvent ‘doux, faible, mettez-le en bouteille, Spursy, toutes ces conneries' », a déclaré Maddison à talkSPORT après le match.

« Je pense que les dernières semaines montrent que nous allons peut-être dans une direction légèrement différente car nous avons marqué à la 98e et à la 101e minute contre Sheffield United pour gagner tard alors qu’il semblait que ce serait l’un de ces jours.

« Et aujourd’hui, nous sommes menés deux fois contre l’une des meilleures équipes du monde, et nous nous battons encore jusqu’au bout. »

Pour sa part, Postecoglou a admis qu’il était frustré par la décision du VAR d’accorder un penalty à Arsenal après que le ballon ait touché le bras de Cristian Romero à bout portant en seconde période.

« Toute clarté serait la bienvenue », a déclaré l’Australien après le match. « Je n’en ai aucune idée. C’est juste pour moi, je ne sais pas. Je n’ai aucune idée de la règle du handball parce que j’ai vu toutes sortes de handballs donnés et j’ai vu toutes sortes de ballons non donnés et ils me semblent identiques, donc je ne comprends pas.

« Je n’en ai aucune idée. C’est la seule règle du jeu que je ne comprends tout simplement pas. À moins que nous ne commencions à développer des défenseurs sans bras, je ne sais pas comment vous êtes censé bloquer les choses et être dans une position naturelle. c’est ce que c’est.

« Vous espérez en quelque sorte que ces choses s’équilibreront au cours d’une année, mais je ne comprends pas la règle du handball. J’ai dit cela aux arbitres dans le passé et je ne sais pas comment ils le voient pour être honnête. «

Plus d’histoires sur Tottenham

Regardez comme Le skipper des Spurs, Son Heung-min, frappe pour sceller le match nul à l’Emirates Stadium – seulement 23 secondes après qu’Arsenal ait repris la tête du derby.

La récente recrue Brennan Johnson a été incluse dans la formation de départ pour ses débuts complets dimanche et Postecoglou pense que l’ailier « ajoutera une autre dimension » au jeu offensif de Tottenham.

Maddison, quant à lui, a été nommé comme la signature de l’été par des agents de football suite à son transfert de Leicester aux Spurs.