Tottenham s’attend à ce que Richarlison revienne rapidement après le dernier revers de blessure

L’entraîneur adjoint de Tottenham Hotspur, Cristian Stellini, a rassuré les supporters du club sur le fait que Richarlison n’avait pas subi d’autre blessure importante après que l’international brésilien ait raté la victoire 3-0 de la FA Cup samedi à Preston.

Richarlison, 25 ans, n’a pas encore commencé un match pour les Spurs depuis la Coupe du monde 2022 après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers.

On s’attendait à ce qu’il revienne dans la mêlée contre Preston, mais il a plutôt été laissé à Londres, Stellini admettant que l’attaquant avait souffert d’un problème de ravisseur.

L’Italien a toutefois déclaré que la blessure n’était pas grave, Richarlison devant reprendre l’entraînement la semaine prochaine alors que Tottenham se prépare à affronter Manchester City, le champion en titre de la Premier League.

Stellini a déclaré : « Il a un petit problème ces derniers jours. Nous avons essayé de le récupérer, mais ce n’était pas une bonne idée. Nous avions juste Harry Kane malade et ce n’était donc pas une bonne idée de le risquer.

“Nous retrouverons Richarlison la semaine prochaine.”

Lorsqu’on lui a demandé si Richarlison avait subi un revers dans sa récupération d’une blessure aux ischio-jambiers, Stellini a répondu: “Non, non, non, c’était une blessure différente. Il a bien récupéré. Il a un petit problème à l’adducteur, mais rien de grave.

Les Spurs ont une couverture supplémentaire à l’avant après avoir fait venir Arnaut Danjuma de Villarreal, et Stellini était ravi de voir l’international néerlandais avoir un impact immédiat en marquant le troisième et dernier but à Preston.

“Pour Danjuma, c’est un bon début pour lui de marquer lors du premier match mais nous sommes impatients de travailler avec lui, nous devons découvrir ce gars”, a déclaré Stellini. “Il peut jouer à plusieurs postes dans les trois premiers.”

(Photo : Getty Images)