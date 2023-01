Tottenham s’apprête à détourner le prêt d’Everton pour Danjuma

Arnaut Danjuma devrait signer pour Tottenham en prêt après avoir détourné son transfert de Villarreal à Everton, ont confirmé des sources à ESPN.

L’attaquant Danjuma, 25 ans, avait accepté de passer à Goodison Park – même en train de subir un examen médical – avant que les Spurs ne déménagent pour convaincre le joueur de changer ses plans et de déménager dans le nord de Londres.

L’ailier rejoindra désormais Tottenham en prêt jusqu’au 30 juin, ont indiqué des sources. Villarreal espère qu’il jouera régulièrement et augmentera sa valeur marchande avant un potentiel transfert permanent cet été.

La défaite 2-0 d’Everton en Premier League contre West Ham samedi, le licenciement ultérieur de Frank Lampard et la situation instable du club avaient dissuadé Danjuma d’y aller, ont indiqué des sources.

Arnaut Danjuma a été persuadé d’abandonner un projet de transfert à Everton et de rejoindre à la place Tottenham. Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Danjuma a rejoint Villarreal depuis Bournemouth pour 20 millions d’euros en août 2021 et a impressionné lors de sa première saison en Espagne, marquant 10 buts en Liga et les aidant à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, marquant six fois.

Il a joué moins cette campagne, ne faisant que 10 départs en championnat, avec une compétition pour les places devant Gerard Moreno, Yeremy Pino, Samu Chukwueze et Jose Morales.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs souhaitaient également signer l’ailier du Sporting Lisbon Pedro Porro, 23 ans.

Le club de Premier League a fait deux approches pour Porro, mais le Sporting a rejeté les deux. Ils aimeraient recevoir des honoraires de 45 millions d’euros pour le joueur, bien que les Spurs pensent qu’ils pourraient convenir d’un accord réduit, ont indiqué des sources.

L’international espagnol est déterminé à rejoindre les Spurs et fait pression pour un déménagement, ayant déjà convenu de conditions personnelles.