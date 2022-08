Tottenham revitalisé de Conte fait face à son premier grand test dans le derby de Londres à Chelsea

Dimanche, Antonio Conte revient à l’endroit où ses pires craintes concernant Tottenham se sont réalisées pour la première fois. Il était particulièrement exaspérant pour un ancien entraîneur de Chelsea que l’ampleur de sa tâche soit clairement établie à Stamford Bridge de tous les endroits, alors que les Bleus se sont imposés 2-0 en demi-finale de la Coupe Carabao, match aller début janvier.

Le score n’était pas particulièrement sauvage, mais les Spurs ont concédé deux buts épouvantables et n’ont pas réussi à enregistrer un tir de quelque description que ce soit jusqu’à la 50e minute dans une reddition douce qui a laissé Conte peu disposé à tirer des coups dans son évaluation d’après-match. “Il y a un écart important, une différence importante, il y a un gros travail à faire pour redresser la situation”, a-t-il déclaré en évaluant la distance entre les Spurs et les meilleures équipes.

Conte était à peine huit semaines dans le travail, et il avait déjà orchestré un match nul contre Liverpool et sept victoires lors de ses 12 premiers matchs en charge.

Mais la nature punitive de cette défaite contre Chelsea – suivie de performances tout aussi insipides lors du match retour et d’une défaite en Premier League contre les mêmes adversaires plus tard dans le mois – a déclenché une série de déclarations publiques qui ont soulevé des questions quant à savoir s’il serait même rester dans les parages. Après avoir perdu contre Burnley le 23 février, Conte a publiquement douté qu’il soit la bonne personne pour le poste.

Même après avoir décroché une improbable quatrième place en battant Norwich 5-0 le dernier jour de la saison, il a toujours refusé de s’engager à rester en tant qu’entraîneur-chef de Tottenham, craignant que le club ne le soutienne dans la mesure où il le jugeait nécessaire. transformer les Spurs en prétendants au titre.

Conte en sait assez sur Londres pour “faire attention à l’écart”. L’optimisme que cet “écart” entre eux et les meilleurs clubs se referme enfin vient de six signatures estivales, d’une pré-saison complète sous la direction de l’Italien et d’une victoire encourageante 4-1 contre Southampton le jour de l’ouverture. Mais le voyage de dimanche à Chelsea représente la première rencontre des Big Six traditionnels de la Premier League cette saison, et offrira également l’indication la plus claire à ce jour si la reconstruction de Conte est sur la bonne voie.

L’éclat de Conte et sa volatilité sont bien documentés. Le joueur de 53 ans est un manager d’élite, mais n’a jamais passé plus de trois saisons consécutives dans le même club, partant souvent dans des circonstances acrimonieuses. La Juventus était championne de Serie A lorsqu’il a démissionné après une journée de pré-saison avant 2014-15 à la suite de désaccords sur la stratégie de transfert du club. Il a été limogé de Chelsea en 2018 après s’être brouillé avec la hiérarchie et plusieurs joueurs seniors, encore une fois à propos de la direction du club. Conte a quitté l’Inter Milan en mai dernier en opposition à un déchargement des meilleures stars déclenché par des problèmes financiers liés en partie au COVID-19.

Il y a un sentiment d’optimisme et d’espoir à Tottenham, et Antonio Conte cherchera à maintenir l’élan après une 4e place la saison dernière. CHRIS RADBURN /AFP

Il a remporté quatre titres de Serie A et la Premier League 2016-17 avec Chelsea au cours de cette période, mais sa personnalité combustible a toujours semblé un ajustement improbable avec Tottenham, un club qui a longtemps privilégié la prudence financière et la planification à long terme à court terme, boom and bust sous l’œil vigilant du président Daniel Levy.

La rhétorique instable de Conte autour de la saison dernière s’est effectivement transformée en une réunion de deux jours en Italie au début de l’été et, avec le directeur général du football du club, Fabio Paratici, ils ont finalisé une liste d’objectifs estivaux. Un soutien important était nécessaire. Les anciens managers – peut-être plus évidemment Mauricio Pochettino – ont été déçus lorsqu’ils n’ont pas reçu le soutien qu’ils estimaient nécessaire pour amener les Spurs au sommet, rencontrant un mur de briques construit par prudence financière. Cette fois c’etait different. Levy et les actionnaires majoritaires, ENIC, ont convenu d’aider à réaliser la vision de Conte pour l’avenir. Ce fut un moment significatif.

Le départ en février du directeur de longue date des performances techniques du club, Steve Hitchen, était un signe de l’influence croissante de Paratici, mais ici, enhardi par Conte guidant les Spurs vers la Ligue des champions, ce fut un véritable changement radical dans la volonté de Tottenham de soutenir leur entraîneur-chef.

Auparavant, les joueurs étaient signés avec un potentiel et une valeur marchande future clairement définie. Cette fois, ils étaient en grande partie ciblés pour l’ici et maintenant. L’arrivée de l’ailier de 33 ans Ivan Perisic incarne ce changement plus que toute autre signature. Les Spurs ont annoncé une injection de liquidités de 150 millions de livres sterling d’ENIC qui a aidé à financer une frénésie de dépenses avec Perisic, Richarlison, Fraser Forster, Yves Bissouma, Djed Spence et Clement Lenglet arrivant au club.

Cette activité a généré un sentiment d’élan qui a dissipé toute inquiétude que le capitaine anglais Harry Kane pourrait rechercher pour quitter le club – après avoir tenté de forcer un départ l’été dernier – et, de manière significative, la plupart de ces signatures ont été acquises tôt dans la fenêtre. , donnant à Conte une pré-saison complète pour travailler avec ses nouveaux joueurs.

Les séances d’entraînement de Conte sont tristement dures. Un agent d’un joueur du club a raconté à ESPN des doubles sessions impliquant des dizaines de navettes à la fin. Un autre a exprimé sa surprise que Conte ait choisi de travailler ses joueurs si dur lors d’une session ouverte aux caméras en Corée que Kane était malade à côté du terrain, tandis que d’autres, dont Son Heung-Min, pouvaient à peine se tenir debout pendant un exercice de course brutal. Mais les joueurs ont pleinement adhéré aux méthodes de Conte, en partie séduits par son palmarès, et respectueux du niveau de contrôle qu’il apprécie clairement d’avoir été soutenu sans réserve par Levy sur le marché des transferts.

ESPN a également été informé d’autres données que ses entraîneurs utilisent pour expliquer la nécessité d’améliorer la condition physique des joueurs, notamment le nombre élevé de buts en retard concédés par Tottenham. Si les matchs de Premier League de la saison dernière sont divisés en blocs de 10 minutes, chacun des neuf segments se voyant attribuer un score global basé sur les buts marqués et encaissés au cours de ces minutes, Liverpool et Manchester City sont les seules équipes à terminer avec un score positif dans tous les d’eux. Les Spurs ont eu des scores nets positifs dans les huit premiers, mais dans ces 10 dernières minutes cruciales de matchs, ils ont marqué sept et en ont concédé 10, les laissant à -3. En revanche, City était +15 et Liverpool +14 dans les 10 dernières minutes des matches la saison dernière ; Chelsea était +8.

Il y a une pléthore de raisons pour expliquer cela, notamment la manière dont City en particulier use les équipes avec leur niveau de possession, mais c’est un indicateur que Conte exige une plus grande intensité de la part de ses joueurs pendant tout le match – ils ont également a pris du retard en 17 matches de championnat la saison dernière, un chiffre supérieur à Arsenal (15), Liverpool (12), Chelsea (11) et City (huit). Combiné avec le dévouement de Conte à un système 3-4-3, les joueurs ne se sont fait aucune illusion sur les attentes physiques et tactiques qui leur sont imposées cette saison. Bien qu’il reste encore un défi de taille sur le papier pour égaler City et Liverpool, le plus grand doute sur les Spurs reste peut-être leur capacité à mettre en œuvre ce qui leur est demandé sous pression.

L’étiquette « Spursy » – un terme péjoratif signifiant essentiellement « faiblir avec la ligne gagnante en vue » – est celle que le club a eu du mal à ébranler. Ils ont été superbes pendant la majorité de l’ère Pochettino, mais ont finalement mis fin à son séjour de cinq ans sans trophée à montrer pour les progrès réalisés. Leur dernier succès, quel qu’il soit, reste la Coupe de la Ligue 2008.

La nomination de Jose Mourinho comme son successeur a été faite avec l’idée de favoriser une mentalité de siège pour galvaniser le groupe, mais il n’y est jamais parvenu. Le mandat de 17 matchs de Nuno Espirito Santo a été bref car immémorial, et Conte se retrouve donc désormais chargé de changer cet état d’esprit. Lorsqu’on lui a demandé en mai s’il savait ce que “Spursy” signifiait, il a répondu: “J’essaie de couper ça.”

Le seul moyen est de gagner de l’argenterie. Une petite étape sur cette voie améliore le record de Tottenham à l’extérieur du Big Six traditionnel. Ils ont perdu 37 de leurs 60 derniers matches de championnat contre Arsenal, Liverpool, City, Manchester United et Chelsea, n’en remportant que neuf. Bien que les Spurs aient battu City et fait match nul à Liverpool sous Conte, ils n’ont remporté qu’un seul match de championnat à Chelsea depuis 1990 – une victoire 3-1 en avril 2018.

“Évidemment quand tu affrontes ce genre d’adversaire [in Chelsea] c’est un bon moment pour vous juger”, a déclaré le capitaine Hugo Lloris après sa victoire en première journée contre Southampton.

Chelsea a peut-être le pedigree éprouvé, mais son activité de transfert d’été est loin d’être terminée, et une nouvelle défense s’installe après les départs d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen. Il y a certainement des moments pires pour les jouer.

En revanche, Tottenham a connu une pré-saison plus stable, construisant bien depuis la dernière. Les Spurs se sont considérablement améliorés au cours de la seconde moitié de la saison dernière, remportant 10 de leurs 14 derniers matchs de championnat pour montrer un niveau de forme, ce qui a incité Conte à suggérer qu’il souhaitait pouvoir avoir une autre chance à Chelsea bientôt pour voir où ils en étaient.

Ce week-end, il aura enfin sa chance.