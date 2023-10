LONDRES — L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a déclaré qu’il n’avait pas à s’inquiéter de garder les pieds sur terre à ses joueurs après qu’ils aient creusé un écart de cinq points en tête de la Premier League vendredi.

Les Spurs ont poursuivi leur début de saison invaincu en Premier League avec une victoire 2-1 sur Crystal Palace à Selhurst Park pour les porter à 26 points lors de leurs 10 premiers matchs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait s’assurer que ses joueurs ne se laissent pas trop emporter par leur départ, Postecoglou a répondu : “Non, je ne sens personne flotter dans les parages.

“Il n’y a aucune raison pour qu’ils ressentent cela parce que lorsqu’ils viennent tous les jours, ils voient la même chose. Ils voient un environnement où l’entraînement va être dur, l’entraînement va être compétitif.

“Cela ne permet pas [the players] Pour penser à autre chose que OK, ils doivent être à leur meilleur chaque jour pour s’assurer qu’ils continuent à se pousser, à se pousser les uns les autres pour arriver là où nous voulons. Pour être honnête, je pense que si vous réfléchissez à tout cela, vous avez probablement le mauvais type de personnes dans votre immeuble. »

Tottenham mène les champions Manchester City et son rival local Arsenal avec cinq points d’avance sur le reste des matches de ce week-end. Il s’agit du plus gros avantage de Tottenham sur la deuxième place de l’élite depuis la dernière journée de la campagne 1960-61 (huit points), date à laquelle ils ont remporté le titre pour la dernière fois.

Ange Postecoglou réagit après la victoire de Tottenham sur Crystal Palace à Selhurst Park. Alex Pantling/Getty Images

“Évidemment [being] en haut du classement, c’est génial”, a déclaré Postecoglou. “Les résultats sont excellents mais c’est plus dans la matière que nous procédons comme ça à peu près dès le premier match.

“Nous avons eu toutes sortes de défis que nous avons dû surmonter et à chaque fois, il y a eu une véritable sorte de concentration et de lucidité au sein du groupe pour gérer cela collectivement et cela a été une chose vraiment agréable.”

L’Australien, qui a désormais établi le record de Premier League pour le plus grand nombre de points marqués par un entraîneur lors de ses 10 premiers matches à la tête de l’équipe, n’est pas aussi énergique sur la ligne de touche que nombre de ses collègues entraîneurs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il semblait si détendu lors des matches de son équipe, le coach des Spurs a répondu : “Eh bien, je ne peux rien faire, je ne peux certainement pas continuer là-bas.

“Je pense avoir déjà utilisé l’analogie : nous les préparons pour leur examen le week-end, mais nous ne savons pas quelles seront les questions. Ils doivent les résoudre eux-mêmes.”

L’excellent début de saison des Spurs en Premier League a captivé l’imagination d’une base de fans des Spurs qui se sentaient de plus en plus détachés de leur équipe la saison dernière.

“Je pense qu’ils [the fans] aiment ce qu’ils voient”, a déclaré Postecoglou. “Ils [the fans] apprécient ce qu’ils voient dans le fait que les joueurs qui représentent leur club de football… Ils sont [the players] Je travaille terriblement dur et les supporters voient le produit final… Parce qu’il ne s’agit pas seulement de notre football, c’est aussi de notre attitude.”