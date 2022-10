Tottenham remporte la Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort

Son Heung-Min a marqué deux fois et Harry Kane a eu un penalty alors que Tottenham a remporté une victoire sur l’Eintracht Francfort. Mike Hewitt/Getty Images

LONDRES – Le doublé de Son Heung-Min et le penalty de Harry Kane ont donné à Tottenham Hotspur une victoire cruciale 3-2 sur l’Eintracht Francfort mercredi et ont fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Initialement abattus tôt contre les champions en titre de la Ligue Europa grâce à un but de Daichi Kamada, les Spurs se sont ralliés grâce à deux buts de Son, tous deux marqués de chaque côté du penalty de Kane sur place.

Francfort a été réduit à 10 hommes à l’heure de jeu lorsque le défenseur Tuta a été expulsé pour sa deuxième réservation en quelques minutes après avoir commis deux fautes sur Son.

La tête tardive de Faride Alidou en a retiré un pour l’équipe allemande sur un corner et Kane a ensuite raté un penalty dans le temps d’arrêt, mais les Spurs ont tenu bon pour la victoire.

Cette victoire place l’équipe d’Antonio Conte en tête du groupe D avec sept points dans une course serrée. Marseille et le Sporting CP sont à égalité sur six points, mais Francfort reste également dans la chasse sur quatre avec deux matchs à jouer.

Réaction rapide

1. Son, Kane, Richarlison brillent dans la victoire

Son Heung-Min a inspiré Tottenham à une victoire cruciale 3-2 en Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort une nuit où les trois premiers d’Antonio Conte se sont avérés trop chauds pour les vainqueurs de la Ligue Europa de la saison dernière.

Deux buts de Son et un penalty de Harry Kane – le capitaine anglais a raté l’occasion de faire 4-2 sur place lorsqu’il a envoyé un deuxième penalty au-dessus de la barre transversale à 90 minutes – a assuré la victoire contre Francfort, qui a perdu le défenseur Tuta à un carton rouge à la 61e minute.

Francfort a ouvert le score grâce à Daichi Kamada à la 14e minute, puis a assuré une fin de match tendue lorsque le remplaçant Faride Alidou s’est dirigé pour porter le score à 3-2 à la 87e minute, mais les Spurs en avaient déjà fait assez pour gagner le match et prendre la tête du groupe. D grâce à leurs trois premiers en forme de Son, Kane et Richarlison.

C’est Kane qui a créé le premier match pour Son avant de mettre les Spurs en tête. La volée de Son à la 36e minute sur le centre de Pierre-Emile Hojbjerg a mis le match au-delà de Francfort, mais bien qu’il n’ait marqué ni créé aucun des buts de Tottenham, la contribution de Richarlison a été extrêmement importante pour l’équipe d’Antonio Conte. L’ancien attaquant d’Everton jouant juste derrière Son et Kane, était tout en énergie et en ténacité, faisant des courses pour créer de l’espace pour ses coéquipiers attaquants.

Et l’espace qu’il a ouvert a permis à Son et Kane de se tailler plus d’occasions en seconde période, seul le gardien Kevin Trapp refusant à l’équipe locale une marge de victoire plus catégorique. Kane, Son et Richarlison ont maintenant 16 buts entre eux cette saison et alors que Kane en a plus de la moitié (9), la force collective des trois premiers de Conte était évidente contre Francfort.

Son Heung-Min avec sa célébration de signature après avoir marqué pour Tottenham. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

2. Conte devrait être content que les Spurs n’aient pas vacillé

Le football est plein de clichés et l’un des plus diffusés est celui selon lequel Tottenham est un toucher doux et une équipe qui s’effondre toujours lorsque la pression est forte.

L’ancienne étiquette “Spursy” s’est estompée ces dernières années, mais sous Antonio Conte, elle ne s’applique pas et nous en avons vu la preuve contre l’Eintracht Francfort. Lorsque l’équipe de Bundesliga a pris une avance à la 14e minute grâce à Kamada, cela ressemblait à une mauvaise nouvelle pour les Spurs contre une équipe qui avait remporté six de ses sept derniers matchs européens à l’extérieur. Cette course comprenait des victoires à Barcelone et à West Ham United sur le chemin de la victoire en Ligue Europa la saison dernière.

Les Spurs ont donc fait face à l’adversité contre une équipe habituée à gagner sur la route en Europe et à encaisser tôt a également mis en péril les espoirs du groupe D de Tottenham. Mais les Spurs n’ont pas paniqué. Au contraire, ils ont gardé leur sang-froid et ont égalisé grâce à Son dans les six minutes suivant le premier match de Francfort. À partir de ce moment, les Spurs ont pris le contrôle et ils ont produit une performance mature pour éventuellement vaincre une équipe de Francfort construite à leur image – trois à l’arrière et beaucoup de rythme dans les positions avancées.

Les Spurs ont eu leurs vacillements cette saison, y compris une défaite 2-0 au Sporting lors de la deuxième journée et la défaite du derby du nord de Londres contre Arsenal, mais ils montrent maintenant les qualités de résilience que Conte exige de ses équipes et cela fait de Tottenham une menace. aux meilleurs clubs de la Ligue des champions de cette saison.

3. Malgré la victoire, le groupe reste à gagner

Les Spurs ont franchi une étape importante vers la qualification pour les huitièmes de finale en battant Francfort et en mettant fin à une séquence de 5 matchs sans victoire contre l’opposition allemande en Ligue des champions, mais le groupe D pourrait toujours se retrouver avec l’une des quatre équipes terminant en tête – ou en bas.

Avec chaque équipe remportant au moins une victoire jusqu’à présent, c’est le plus serré des huit groupes cette saison et la table pourrait à nouveau être renversée lors de la cinquième journée de match la semaine prochaine. Les Spurs affronteront le Sporting à domicile, après avoir perdu contre l’équipe portugaise à Lisbonne, tandis que Francfort accueillera Marseille qui devra répéter sa victoire précédente au Stade Vélodrome pour conserver tout espoir de terminer dans les deux premiers.

Les quatre équipes du groupe ont présenté leur meilleur et leur pire, il serait donc insensé de prédire comment tout cela se passera. Mais les Spurs se sont mis aux commandes et ils pourraient sceller la qualification la semaine prochaine s’ils battent le Sporting à Londres, laissant les autres se battre pour la deuxième place lors de la sixième journée.

La bonne nouvelle est que les quatre équipes ont quelque chose à jouer, donc tout peut encore arriver dans le groupe D.

Notes des joueurs

Tottenham Hotspur : Loris ; Romero 6, Dier 6, Lenglet 7 ; Emerson 7, Hojbjerg 7, Bentancur 6, Sessegnon 7 ; Richarlison 8, Kane 8, Fils 9.

Sous-titres : Skipp 6, Bissouma 6, Sanchez 6, Lucas Moura 6, Gil 6.

Eintracht Francfort : Trapp 7; Tuta 5, Hasebe 7, N’Dicka 6 ; Jakic 6, Rode 6, Sow 6, Lenz 6 ; Lindström 6, Kamada 7 ; Kolo Muani 6.

Sous-titres : Ebimbe 6, Smolcic 6, Alidou 7, Gotze 6, Borre 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Son Heung-Min, Tottenham Hotspur.

L’attaquant de Tottenham a été sensationnel et a fait de sa chute de forme en début de saison un lointain souvenir. Lorsqu’il est au top de sa forme, Son peut être injouable. Il a marqué deux fois contre Francfort et aurait pu faire un triplé.

PIRE: Tuta, Eintracht Francfort.

Mené 3-1 et nécessitant une performance disciplinée pour espérer revenir dans le match, l’expulsion de Tuta pour deux cartons jaunes à la 61e minute a été un coup de marteau pour l’Eintracht. Cela a laissé son équipe avec une montagne impossible à gravir.

Faits saillants et moments marquants

Son Heung-Min a frappé ça ! 🚀😳 pic.twitter.com/WllAsYT1VI – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 12 octobre 2022

Cette super volée de Son était le meilleur but d’une journée mémorable en Ligue des champions.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, à BT Sport : “Nous avons marqué de bons buts. Nous avons souffert. Nous avons dû essayer de gérer la situation. Nous avons dû rester dans le match.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Harry Kane a égalé Steven Gerrard (21) pour le cinquième plus grand nombre de buts dans l’histoire de la Ligue des champions chez les hommes anglais.

– Son Heung-Min a son cinquième match multi-buts en carrière en Ligue des champions, mais il n’a jamais réussi de tour du chapeau dans la compétition.

Suivant

Tottenham Hotspur : Accueillera Everton samedi, puis rendez-vous à Manchester mercredi prochain. Un autre match de Premier League le 23 octobre avec la visite de Newcastle United avant d’accueillir le Sporting CP le 26 octobre en Ligue des champions.

Eintracht Francfort : Le Bayer Leverkusen à domicile samedi en Bundesliga avant un déplacement aux Stuttgarter Kickers lors d’un match de Coupe d’Allemagne mardi.