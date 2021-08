Tottenham reçoit des excuses après des propos antisémites sur le président Daniel Levy diffusés par une station de radio | Actualités footballistiques

Tottenham a reconnu les excuses de TalkSport après que des propos antisémites sur le président du club, Daniel Levy, aient été diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la station de radio.

Un invité a fait des commentaires sur Levy – concernant l’avenir de l’attaquant des Spurs Harry Kane au club – lors de l’émission Sports Bar de mardi soir, au cours de laquelle les hôtes Jordan Jarrett-Bryan et Perry Groves n’ont pas répondu à ces remarques.

Un communiqué de TalkSport publié mercredi a déclaré que les présentateurs n’avaient pas répondu aux commentaires car ils avaient été « largués », ce qui signifie qu’ils n’étaient pas diffusés à la radio.

Cependant, un flux de l’émission sur YouTube a continué à être diffusé sans interruption, le clip étant ensuite repris et partagé sur les réseaux sociaux.

Image:

Un interlocuteur a fait des remarques antisémites sur le président des Spurs, Daniel Levy



Le directeur de TalkSport, Lee Clayton, a déclaré: « Nous sommes tous consternés par le commentaire fait par un appelant lors d’une diffusion en direct sur YouTube de The Sports Bar. Il n’y a absolument aucune place pour la discrimination d’aucune sorte dans la société.

« Nous sommes profondément désolés pour Tottenham et, en particulier, pour le président Daniel Levy, ainsi que leurs partisans et la communauté juive pour l’offense causée par ce commentaire haineux, qui n’aurait jamais dû être diffusé.

« Le commentaire a été à juste titre diffusé sur notre station de radio, où nous avons diffusé avec un léger retard pour nous assurer que tout commentaire inattendu et inapproprié ne soit pas diffusé. Il a cependant été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de TalkSport, que nous sommes actuellement test et qui attend un délai de jurons/infraction similaire. Notre équipe n’a pas pris en considération notre flux YouTube et donc les commentaires n’ont pas été contestés comme ils auraient dû l’être pour nos téléspectateurs sur YouTube.

talkSPORT a présenté des excuses après qu’une remarque offensante d’un appelant ait été diffusée sur notre chaîne YouTube cette semaine. Une déclaration complète est ci-dessoushttps://t.co/xxaGdmpzWi – talkSPORT (@talkSPORT) 4 août 2021

« Il est inacceptable que le commentaire apparaisse n’importe où et en tant que partenaires de diffusion de la Premier League, nous prenons notre position très au sérieux. Nous examinons de manière approfondie tous nos processus, impliquant nos équipes à travers la programmation, les médias sociaux et la conformité.

« Nous avons suspendu la diffusion en direct sur YouTube jusqu’à ce que nous soyons sûrs d’avoir les mêmes processus et protections en place que nous avons pour notre diffusion radio. »

Tottenham a publié une réponse reconnaissant les excuses de TalkSport, mais le club a déclaré qu’il était « consterné » par l’incident.

« Le club prend note des excuses de TalkSport à la suite d’un incident antisémite sur son programme The Sports Bar le mardi 3 août.

Talksport – Déclaration du Club – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 août 2021

« Nous avons été consternés qu’aucun des deux présentateurs n’ait abordé le commentaire, omettant d’appeler le trope antisémite. Nous ne doutons pas que si un commentaire équivalent avait été fait concernant la race d’un individu ou une autre caractéristique protégée, la réponse aurait été immédiate et lointaine. atteindre.

« Il ne peut pas être acceptable que l’antisémitisme ne reçoive pas le même niveau de condamnation que d’autres formes de discrimination et les efforts pour y faire face ne devraient pas être moins rigoureux. »

Le Groupe parlementaire multipartite contre l’antisémitisme avait précédemment écrit à Clayton au sujet de l’incident, tout en confirmant qu’il avait déposé une plainte auprès de l’Ofcom.

