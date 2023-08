Tottenham prévoit un incroyable transfert de Romelu Lukaku au cas où Harry Kane partirait: rapport

Tottenham Hotspur est sur le point de lancer une offre surprenante pour Romelu Lukaku, s’il vendait Harry Kane au Bayern Munich.

Le capitaine anglais fait l’objet d’une offre de 100 millions d’euros de la part des vainqueurs en série de la Bundesliga, selon David Orstein de l’Athlétisme, Tottenham acceptant finalement les frais. Il ne reste plus qu’à Kane lui-même d’accepter les conditions d’un déménagement avant de terminer son transfert.

L’entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, a un remplaçant prêt à l’emploi dans le numéro 9 brésilien Richarlison – mais les rapports suggèrent maintenant qu’il pourrait avoir une autre option dans son équipe la saison prochaine à Lukaku.

Le manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, devra remodeler son attaque avec la perte de Kane (Crédit image : Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

La Gazzetta dello Sport dit que Tottenham pourrait explorer un accord pour l’indésirable Lukaku, qui a récemment repris l’entraînement à Cobham, le Belge ayant du mal à trouver un nouveau club cet été.

Lukaku a 121 buts en Premier League mais a été lié à un passage en Serie A cet été. Alors que la Juventus cale sur un déménagement, Postecoglou pourrait aider à ressusciter la fortune du joueur de 30 ans à la place, en l’utilisant comme point focal pour les Lilywhites.

OFFICIEL: Tottenham ACCEPTE la candidature du Bayern Munich pour le transfert de Harry Kane

Lukaku offre un physique à l’avant que Richarlison ne peut peut-être pas – et certainement que la nouvelle recrue Alejo Veliz ne peut pas non plus. Bien qu’il ne soit pas l’attaquant de hold-up qu’il a souvent été déformé, en particulier sous Jose Mourinho et Thomas Tuchel, il pourrait bien fournir le genre d’expérience et de finition instinctive que Tottenham perdrait de Kane.

Si le Belge veut également prouver que les critiques ont tort aux Spurs, il pourrait bien retrouver son meilleur niveau, où il était considéré comme l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe – mais Tottenham devrait également s’intéresser à Mehdi Taremi de Porto et à Genk’s Gift. Orban, ainsi que la star de Brentford, Ivan Toney.

Ivan Toney de Brentford a été lié aux Spurs (Crédit image : Alex Livesey / Getty Images)

On pensait que Kane voulait prendre une décision sur son avenir avant l’ouverture de la saison contre Brentford ce week-end – mais pourrait bien jouer en lever de rideau en guise d’adieu.

Lukaku est valorisé à 40 M€ par Marché des transferts.

