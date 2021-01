Les joueurs à temps partiel de Marine avaient résisté Tottenham pendant 20 minutes lorsque l’apprenti plombier Neil Kengni a repéré sa chance. À quelque 30 mètres (mètres) du but de Joe Hart, qui a disputé une Coupe du monde pour l’Angleterre, Kengni a déchaîné un tir.

Le club semi-professionnel de huitième niveau n’a sûrement pas pu prendre la tête contre l’équipe de quatrième place de la Premier League? Seule la barre transversale a épargné les rougeurs et Tottenham de Hart, qui a fait basculer le ballon pour être sûr.

Incroyablement, il a fallu 24 minutes à Tottenham pour battre le gardien Bayleigh Passant dans le plus grand désaccord de Coupe FA l’histoire alors que Carlos Vincius a brisé l’impasse inattendue dimanche.

« Pour une équipe de huitième rang, voir Tottenham pendant 24 minutes est quelque chose de spécial, mais nous avons senti que nous aurions pu les empêcher un peu plus longtemps », a déclaré Passant à l’Associated Press. « C’était juste un manque de concentration. »

Il n’a pas toujours semblé que 161 places séparaient ces équipes dans la pyramide du football anglais alors que Marine se défendait vaillamment contre les finalistes de la Ligue des champions 2019.

Tottenham a ensuite gagné 5-0 avec Vincius marquant un tour du chapeau, mais ce n’est que la même marge de buts que le club londonien a battu Manchester United plus tôt dans la saison de Premier League.

« Nous avons montré de la lutte et de la détermination que nous ne voulions pas faire la risée de nous-mêmes », a déclaré Passant, qui travaille également dans un supermarché. « Les gens du monde entier et à Crosby peuvent être heureux avec nous que même si nous avons été battus 5 -0 nous avons fait de notre mieux.

Ce fut le choc culturel ultime pour les millionnaires de Tottenham. Ils ont changé dans un lieu de mariage qui fait partie de Marine Travel Arena. Contrairement au nouveau stade de 1,5 milliard de dollars de Tottenham, il s’agit d’un lieu clairsemé entassé entre deux rues de maisons mitoyennes en briques rouges avec un petit stand. En raison de la pandémie, les seuls supporters capables de regarder en personne se trouvaient dans les jardins de Rossett Road séparés de la ligne de touche étroite par un mur de briques bas.

Quelques supporters se tenaient sur le mur et regardaient à travers la clôture frappée par le manager Jose Mourinho et le banc de Tottenham. D’autres ont grimpé aux arbres pour gagner n’importe quel point de vue et ont explosé des cornes. La meilleure vue des joueurs de Tottenham était dans les rues de cette ville de banlieue de Liverpool alors que les fans bordaient les routes alors que le pays était dans un coronavirus verrouillage pour voir arriver le bus de l’équipe.

Alors que Harry Kane a été laissé à Londres, il s’agissait toujours d’une équipe de Tottenham remplie de stars internationales, dont Gareth Bale, l’un des joueurs les plus chers du monde. Pourtant, même un voyage à Marine a vu les frustrations de Bale se poursuivre avec un coup franc sauvé par Passant.

« Nous avons commencé sérieusement et nous avons terminé sérieusement », a déclaré Mourinho. « Nous avons essayé de tuer le jeu dès que possible. »

Un moment de l’histoire de Tottenham a été créé non seulement en jouant le match, mais par Alfie Devine à 16 ans et 163 jours, devenant le plus jeune joueur et buteur de l’équipe. C’était le seul but en seconde période après que le Brésilien Lucas Moura ait également marqué sur un coup franc avant la pause.

« C’était accablant mais il y avait aussi une déception », a déclaré Passant. « C’est juste dommage à la fin que nous ayons concédé cinq buts. »

Ce n’était ni une déroute ni une humiliation pour les joueurs des Marines qui retourneront à leur travail quotidien, incertains quand ils joueront à nouveau avec la Division One North West de la Premier League nordique en attente lors du nouveau verrouillage.

Et quand le coup de sifflet final a retenti après une démonstration courageuse, ils sont allés remercier les fans qui regardaient depuis les jardins de Rossett Road.

Même sans qu’une foule ne soit autorisée à entrer, l’entreprenante Marine a vendu plus de 30000 billets virtuels pour 10 livres chacun (13,60 dollars), garantissant que la manne de la course de la coupe, y compris les prix et l’argent de la télévision, dépasse un demi-million de livres (678000 $).

« La course à la coupe a été une bouée de sauvetage pour nous financièrement là où nous sommes en dehors de la ligue », a déclaré le directeur de la marine Neil Young. leur a dit à quel point ils avaient réussi. «