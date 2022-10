Tottenham passe en tête du groupe ; Marseille Down Sporting Lisbonne; Le Bayer Leverkusen s’incline face à Porto

Son Heung-min a marqué deux fois alors que Tottenham est revenu par derrière et a ensuite survécu à une frayeur tardive pour battre l’Eintracht Francfort 3-2 en Ligue des champions mercredi.

Harry Kane a également marqué pour aider Tottenham à se hisser au sommet du groupe D, avec un point d’avance sur Marseille et le Sporting Lisbonne, avec deux tours restants.

A LIRE AUSSI | Ligue des champions de l’UEFA: Barcelone au bord du gouffre après le match nul de l’Inter; Naples, le Club de Bruges, le Bayern Munich jusqu’aux 16 derniers ; Rangers de la déroute de Liverpool

Mais le penalty manqué du capitaine anglais dans les arrêts de jeu a ajouté à une finale effrénée.

“Nous aurions pu marquer beaucoup, beaucoup de buts”, a déclaré le manager Antonio Conte. « Au lieu de cela, jusqu’à la fin, nous souffrons. Bien sûr, nous devons essayer d’en savoir plus sur cette situation et comprendre que le jeu n’est jamais terminé.

« Mais une victoire importante pour nous. Nous avons commencé de manière difficile mais une bonne réaction, nous avons marqué trois buts, nous avons eu de nombreuses occasions de nous améliorer – de bons arrêts de leur gardien – et au final, nous sommes en tête de notre groupe.

La victoire contre le Sporting lors du prochain match de Tottenham assurera la qualification pour les huitièmes de finale.

Francfort a pris les devants à la 14e minute après que la mauvaise défense d’Eric Dier ait vu l’international anglais mal contrôler dans sa propre surface. Jesper Lindstrom a bondi pour voler le ballon et Daichi Kamada a mis le ballon dans un filet vide.

Son a égalisé pour l’équipe à domicile six minutes plus tard, après la passe décisive de Kane.

Puis c’était au tour de Kane d’être inscrit sur la feuille de match après avoir été victime d’une faute de Kristijan Jakic dans la surface. Il s’est dûment converti à la 28e minute – marquant son 21e but en 28 matches de Ligue des champions.

Les Spurs semblaient avoir scellé le match neuf minutes avant la mi-temps lorsque Son a frappé son deuxième.

Le Sud-Coréen a lancé une première volée imparable dans le toit du filet après avoir été repéré par Pierre-Emile Hojbjerg.

Il a peut-être enregistré un tour du chapeau avant la pause mais a été refusé par le gardien de Francfort Kevin Trapp à deux reprises.

Les espoirs de l’équipe allemande s’annonçaient encore plus sombres juste avant l’heure de jeu alors qu’elle était réduite à 10 hommes. Tuta a été expulsé pour deux fautes de carton jaune en trois minutes pour des fautes sur Son.

Mais si le public local s’attendait à ce que les Spurs étendent leur avance, cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, Faride Alidou a dirigé le corner de Mario Gotze à la 87e minute pour mettre en place une finition nerveuse avant que Kane ne tire une pénalité de temps d’arrêt au-dessus de la barre, ce qui aurait fourni une marge de victoire plus confortable.

Marseille continue sa renaissance avec win v Sporting à 9

Deux victoires en deux matches ont donné un coup de fouet bien nécessaire aux chances de Marseille d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Marseille passe à un 2-0 victoire au Sporting Lisbonne mercredi après que l’équipe portugaise eut expulsé deux joueurs.

Le Sporting a également vu un joueur expulsé lors de la défaite 4-1 de la semaine dernière contre Marseille.

Marseille était dernier après deux défaites consécutives, mais il est maintenant deuxième, au-dessus du Sporting en tête-à-tête et à un point du leader du groupe D, Tottenham, après que l’équipe anglaise a battu Francfort 3-2.

Tout s’est mal passé pour le Sporting à la 19e lorsque le défenseur Ricardo Esgaio a été expulsé suite à deux cartons jaunes en trois minutes.

Le deuxième carton jaune d’Esgaio l’a également vu concéder un penalty pour une faute sur Amine Harit. Mattéo Guendouzi n’avait jamais tiré de penalty auparavant mais il a envoyé le ballon sur le poteau pour donner l’avantage à Marseille.

C’était la première fois que Marseille ouvrait le score dans un match de Ligue des Champions depuis 2013. p>

Harit a également été impliqué dans le deuxième but de Marseille, 10 minutes plus tard, avec un centre pour Alexis Sánchez. Le but a été donné après un contrôle VAR pour un éventuel hors-jeu dans la préparation.

Les choses sont allées de mal en pis pour le Sporting à la 61e lorsque le milieu de terrain Pedro Gonçalves a reçu deux cartons jaunes en quelques secondes et a également été expulsé. La première réservation était pour un défi tardif et la seconde était pour quelque chose qu’il a dit à l’arbitre.

Leverkusen de Xabi Alonso perd 3-0 contre Porto

Les débuts de Xabi Alonso en Ligue des Champions l’entraîneur ne s’est pas déroulé comme prévu.

Deux buts pour Mehdi Taremi sur penalty et le superbe gardien de Diogo Costa ont permis à Porto de remporter une victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen mercredi, renforçant la tentative de l’équipe portugaise de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions et quitter Leverkusen en dernier dans le groupe B.

Vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur avec Liverpool et le Real Madrid, Alonso a pris la relève en tant qu’entraîneur de Leverkusen la semaine dernière, après le limogeage de Gerardo Seoane suite à une défaite 2-0 contre Porto à l’extérieur. C’est la première fois qu’Alonso est entraîneur-chef de l’équipe première après des passages avec des équipes de jeunes et de réserve en Espagne.

Costa a trouvé Galeno avec un coup de pied à longue portée dans la moitié de terrain de Leverkusen à la sixième minute, et l’attaquant a coupé à l’intérieur du flanc gauche et a marqué lorsque deux défenseurs de Leverkusen sont entrés en collision en essayant de l’arrêter.

Dans le premier de nombreux appels controversés, l’arbitre István Kovács a réservé Mitchel Bakker de Leverkusen pour plonger peu de temps après, mais ensuite a dû revenir sur sa décision et infliger un penalty après qu’une vidéo a montré que l’arrière gauche néerlandais avait été trébuché. Costa, qui a sauvé un penalty de Leverkusen la semaine dernière, a encore bien fait en arrêtant le coup de pied de Kerem Demirbay pour préserver l’avance de Porto.

La frustration de Leverkusen a grandi alors qu’Amine Adli semblait avoir égalisé le score à la 35e minute, seulement pour une revue vidéo montrant que son coéquipier hors-jeu Patrik Schick bloquait la vue de Costa.

Galeno a remporté deux pénalités en seconde période pour aider Porto à étendre son avance, d’abord pour un contact avec Adli, puis pour un défi maladroit d’Odilon Kossonou. Les deux fois, l’attaquant iranien Taremi est intervenu pour battre le gardien de Leverkusen Lukas Hradecky depuis le point de penalty.

Même s’il dominait le score, Porto a laissé à Leverkusen de nombreuses occasions en défense, mais un mélange de gardien de but de Costa et de mauvais la prise de décision de Leverkusen dans la surface de réparation a empêché l’équipe allemande de marquer.

Dans l’autre match du groupe B, le Club de Bruges a fait match nul 0-0 à l’Atlético Madrid pour assurer la qualification pour les huitièmes de finale.

