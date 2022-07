Tottenham parmi les cinq Premier League désireux de rivaliser avec West Ham pour Jesse Lingard

Tottenham fait partie des parties qui surveillent la situation de l’agent libre Jesse Lingard alors que West Ham cherche à conclure un accord pour son ancien prêteur, selon des informations.

Lingard est un agent libre après son départ de Manchester United cet été et a suscité un intérêt considérable de la part de nombreux clubs nationaux et étrangers.

Le milieu de terrain de 29 ans a reçu des offres de la MLS et de l’Arabie saoudite, mais n’a toujours pas décidé de son avenir et devrait être courtisé par un certain nombre d’équipes de l’élite avant de prendre sa décision.

Selon le Guardian, Everton et Nottingham Forest envisagent tous deux de déposer une offre pour l’ancien Red Devil, tout en ajoutant que “Leicester, Newcastle et Tottenham surveillent la situation”.

Cependant, West Ham reste fort sur le milieu de terrain, bien qu’il ne puisse pas accepter le salaire de 180 000 £ par semaine que Lingard exige actuellement et aurait besoin de l’international anglais pour réduire ces demandes.

Broja pour rester sur place?

Pendant ce temps, les Hammers ont peut-être reçu un nouveau coup dur car Thomas Tuchel a averti qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Armando Broja quitte Chelsea cet été, malgré les informations selon lesquelles l’équipe de David Moyes serait sur le point de conclure un accord pour l’Albanais.

“Je ne m’attends pas à ce qu’Armando parte”, Tuchel a déclaré aux médias. « Nous sommes au courant des offres et des intérêts. Nous prendrons cette décision avec le propriétaire et le joueur. Quand il était ici, j’étais conscient qu’il essayait d’impressionner et de devenir un joueur de Chelsea le plus tôt possible.

Ce serait un autre coup dur dans les plans de transfert de l’équipe de l’est de Londres, Moyes cherchant à renforcer son équipe avant une autre longue saison.

