À ce stade précoce de la saison, il serait facile de suggérer qu’il s’agit d’un Tottenham Hotspur nouveau et amélioré – version 2.0, avec des rayures plus rapides et un porte-gobelet inclus en standard – mais peut-être toujours avec les mêmes roues douteuses qui ont tendance à se détacher aux moments les plus inopportuns. Pourtant, tant au sein des équipes masculines que féminines, il existe réellement le sentiment d’être des Spurs plus récents, plus évolués et plus dynamiques. Le club tout entier semble avoir adhéré aux valeurs « un badge, une équipe ».

Après avoir lutté contre des styles confus et des joueurs sous-performants ces dernières années, il était clair qu’un changement était nécessaire. L’équipe féminine a limogé Rehanne Skinner en mars alors que le club se trouvait à deux points au-dessus de la zone de relégation et a terminé neuvième – sa position la plus basse depuis qu’elle a été promue au rang de relégation. Super Ligue féminine (WSL) en 2019 – sous la direction de la patronne par intérim Vicky Jepson. Les hommes des Spurs ont terminé la saison avec leur propre patron par intérim (Ryan Mason), ont raté l’Europe en terminant huitième, puis ont laissé l’attaquant vedette Harry Kane partir pour le Bayern Munich.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais l’élan a été trouvé lorsque l’équipe de recrutement a supervisé cet été l’arrivée de deux nouveaux managers, Ange Postecoglou (équipe masculine) et Robert Vilahamn (équipe féminine), en tant que leaders capables de mettre en œuvre un style offensif similaire. Et les deux équipes ont pris le relais : les hommes sont en tête de la Premier League avec sept victoires en neuf matchs ; les femmes sont troisièmes de la WSL avec trois victoires sur quatre. Et, pendant un bref instant samedi, les deux les équipes étaient à la première place.

Plus qu’une simple position au classement ou des buts marqués, la confiance est de retour.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

“L’ambiance est incroyable, nous avons recruté de très bonnes joueuses et j’adore travailler avec le nouveau manager”, a déclaré la star féminine Rosella Ayane. “L’ambiance autour du terrain d’entraînement est vraiment bonne. C’est donc un endroit vraiment positif.”

Ashleigh Nevillela joueuse la plus ancienne de l’équipe féminine, a déclaré à ESPN : “Nous avons recommencé, nous avons fait venir Robert et un nouveau capitaine [Beth England]nouveaux vice-capitaines [Molly Bartrip and Olga Ahtinen] et chacun s’investit dans ce qu’il veut et dans ce que le club veut en tant qu’équipe. Cette saison, nous n’avons aucune attente par rapport à la saison dernière, nous travaillons simplement en coulisses pour faire le travail.

“Je pense que l’essentiel pour nous était de jouer un football passionnant que les fans veulent regarder. C’était plus une question de performance que ‘nous voulons être en Ligue des champions’, par exemple. Il s’agissait plus de se préparer. comment nous voulons jouer et ensuite les points suivront et le tableau le montrera.”

Pendant ce temps, James Maddison, le nouveau signataire masculin, a déclaré ParlerSPORT le mois dernier : « Il [Postecoglou] est arrivé et a eu sa façon de jouer et ses méthodes. La façon dont il veut que nous nous entraînions jour après jour est contagieuse. Il n’y a pas un jour où vous pouvez sortir sans enthousiasme. Chaque jour et chaque séance d’entraînement est intense, c’est dur et c’est sa façon de faire, mais nous en récoltons les fruits sur le terrain.”

Rebond du nouveau manager

Robert Vilahamn fait jouer Tottenham au football offensif et ils sont les meilleurs buteurs de la WSL. Alex Broadway – La FA/La FA via Getty Images

Le sentiment d’identité renouvelé vient du fait que les deux équipes sont dirigées par des hommes ayant leurs propres philosophies inébranlables.

On a beaucoup parlé des idéaux offensifs de Postecoglou et de son histoire de maintien d’une barrière entre lui et ceux qu’il entraîne, l’ancien patron du Celtic et de l’Australie étant toujours prêt à s’améliorer, même si cela signifie se concentrer sur les aspects négatifs.

Mais c’est là que lui et Vilahamn diffèrent le plus, le Suédois ne manquant jamais d’éloges à prodiguer à ses joueurs. Vilahamn est plus préoccupé par la situation dans son ensemble et par le refrain suédois souvent entendu sur l’amélioration de chaque jour, ou en tant que compatriote et Le patron des Matildas, Tony Gustavsson, le dit: “Un jour de mieux, pas seulement un jour de plus.”

Là où Postecoglou était généralement retenu après la victoire 2-0 des Spurs sur Fulham lundi soir – notant que “c’était probablement les pires 45 minutes que nous ayons eues toute l’année”. [with the ball]” – Vilahamn était plein de points positifs après la victoire 4-2 de son équipe contre Aston Villa samedi, soulignant la performance globale de la seconde période et la façon dont ses joueurs ont adhéré à son style de jeu. ” Vous pouvez voir que nous avons de très bons résultats. caractère dans ce groupe”, a-t-il déclaré. “Nous savons comment continuer. Vous pouvez voir à quel point nous sommes courageux dans la préparation, comment nous jouons à la manière de Tottenham. C’est aussi une grande étape pour nous.”

Cependant, tout comme Postecoglou, Vilahamn garde les pieds sur terre en ce qui concerne la position élevée de son équipe au classement. S’adressant aux médias avant le match contre Villa, le Suédois a réitéré que le développement des joueurs est essentiel et que son travail ne consiste pas seulement à adopter un style de football plus offensif, mais à aider leur mentalité afin qu’ils puissent rebondir après les revers.

“Il y aura des moments où nous ne réussirons pas, et les matchs se dérouleront également dans lesquels nous perdrons”, a-t-il déclaré. “Je m’assure simplement que nous continuons à nous développer parce que la saison est axée sur cela, pour continuer.”

On est loin des débuts de Vilahamn au sein de l’équipe suédoise de Häcken, où de mauvaises performances ont ponctué un début de saison difficile en 2021. Mais tout comme ses joueurs, le jeune entraîneur a grandi et s’est développé au cours de ces premiers mois difficiles. Cette expérience l’a sans aucun doute aidé à s’adapter à la vie en dehors de la Suède, car il a propulsé les Spurs au sommet du classement. Jusqu’à présent, tout semble bien se passer.

Faire confiance aux joueurs et au système

Martha Thomas, à gauche, a été très active jusqu’à présent cette saison. Morgan Harlow/Getty Images

L’une des joueuses de Tottenham qui s’épanouit sous la direction de son nouvel entraîneur est l’internationale écossaise Martha Thomas, qui a été signée à la date limite pour combler le vide laissé par Beth England, blessée. La joueuse de 27 ans a déjà dépassé son meilleur total de buts en WSL pour une saison (cinq en 18 matchs il y a deux ans) pour en marquer six lors de ses quatre premières sorties, dont un tour du chapeau accrocheur contre Villa.

“Ces joueurs, les joueurs de l’équipe nationale qui sont sur le banc des plus grands clubs, etc., vous pouvez trouver cela en eux, si vous leur accordez la confiance. [20-year-old Manchester United loanee] Grace Clinton, c’est pareil : vous leur donnez confiance et ils brillent”, a déclaré Vilahamn.

Selon les propres mots de Thomas: “Il nous a permis d’avoir notre propre personnalité, à condition que nous restions fidèles à son style. Il veut presser et être sur le ballon, être une équipe de possession, et il a le bon personnel pour cela. Je pense que c’est excitant pour nous devons avoir cette culture.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI OCTOBRE 28 (toutes les heures HE)

• Southampton contre Birmingham City (7h00)

• Schalke 04 contre Hanovre 96 (7h00)

• Barcelone contre Real Madrid (9h00)

• Bayern Munich contre Darmstadt (9h00)

• Ipswich Town contre Plymouth (10h00)

• RB Leipzig contre Cologne (12h00)

• NCAA : U Penn contre Columbia (13h00)

• Cadix contre Séville (15h00)

• NCAA : Harvard contre Yale (17h00)

• NCAA : San Diego contre Santa Clara (22h00) DIMANCHE OCTOBRE 29 (toutes les heures HE)

• Club de Bruges contre Royal Anvers (8h00)

• PSV contre Ajax (9h00)

• Eintracht contre Borussia Dortmund (9h00)

• Real Betis contre Osasuna (9h00)

• Athletic Club contre Valence (13h00)

• Atlético Madrid contre Alavés (16h00)

Même si de nombreux fans des Spurs sont habitués à voir le club ne pas être à la hauteur de son potentiel, tant dans les équipes masculines que féminines, il ne fait aucun doute qu’il est entré dans une nouvelle ère. Toutes les équipes, y compris au niveau des jeunes et des centres de formation, travaillent désormais de la même manière, favorisant le football offensif et la collaboration.

“Nous en avons parlé l’autre jour, lorsque l’équipe masculine a gagné 2-0, la manière dont leurs buts ont été marqués était très similaire à la nôtre”, a déclaré Neville à ESPN. “C’est formidable de voir que l’équipe masculine et certaines équipes académiques sont en tête de leur championnat, nous faisons pression pour cela en ce moment. Mais cela montre en quelque sorte sur le terrain que nous sommes tous sous le même club et nous aspirons à être pareils. »

L’une des améliorations apportées à l’équipe féminine a été le transfert d’Hannah Sheridan, qui a travaillé comme nutritionniste pour l’équipe masculine pendant de nombreuses années, au poste de responsable de la performance. L’investissement accru dans la science du sport a permis d’améliorer les pratiques de travail et Vilahamn dispose désormais de feuilles de calcul détaillant la perte de transpiration pendant l’entraînement (pour aider à surveiller les niveaux d’hydratation de ses joueurs), ce qui est une nouveauté pour l’équipe féminine. L’accent est également mis davantage sur la rationalisation du parcours depuis l’académie vers l’équipe senior, Vilahamn introduisant un rôle nouvellement créé de “entraîneur de transition” pour Anton Blackwood.

Cela fonctionne jusqu’à présent, mais le plan des Spurs ne concerne pas cette année en Premier League ou en WSL, il s’agit de la nouvelle voie empruntée, de la stabilité et du succès à long terme du club et du développement des joueurs. Les deux managers peuvent éventuellement rêver de titres, mais ce qui compte pour le moment, c’est d’amener leurs équipes à jouer un football offensif et à exploiter leur potentiel.

“Je pense qu’Ange et moi essayons de faire la même chose avec la façon de jouer, en essayant d’être assez courageux pour jouer un bon football offensif”, a déclaré Vilahamn avant le début de la saison. “À long terme, vous allez voir un Tottenham qui dicte les matchs, qui presse haut, qui veut se pencher en avant et essayer de marquer beaucoup de buts.”

Les fans des deux équipes seniors des Spurs voient déjà plus que ce qu’ils auraient pu espérer.