Tottenham ouvre des pourparlers pour signer le défenseur de Bologne et du Japon Takehiro Tomiyasu | Actualités footballistiques

Tottenham a ouvert des pourparlers pour signer le défenseur de Bologne Takehiro Tomiyasu.

Le nouveau directeur général du football des Spurs, Fabio Paratici, a approché le club de Serie A au sujet d’un accord potentiel pour l’international japonais.

Tomiyasu est aussi à l’aise au poste d’arrière central qu’à l’arrière droit – deux postes prioritaires que les Spurs sans manager veulent renforcer cet été.

L’avenir de l’arrière droit Serge Aurier est incertain, l’international ivoirien cherchant à partir, alors qu’il cherche à se renforcer au poste de défenseur central depuis l’été dernier malgré la signature de Joe Rodon.

Sky Sports News a déjà signalé l’intérêt du club pour Tariq Lamptey de Brighton et Max Aarons de Norwich au poste d’arrière droit.

Tomiyasu est également apte à jouer en tant qu’arrière droit ou arrière central



À l’arrière central, ils aiment Joachim Andersen, après son impressionnant prêt à Fulham la saison dernière, et Jannick Vestergaard de Southampton, ainsi que plusieurs autres.

Tomiyasu, quant à lui, a joué presque un nombre égal de matchs à l’arrière droit et à l’arrière central la saison dernière, mais était sans doute plus impressionnant à l’arrière, le joueur de 22 ans ayant marqué deux fois contre l’Atalanta et l’Udinese.

Il compte également 23 sélections et un but pour le Japon, tandis que son contrat avec Bologne court actuellement jusqu’en 2024.