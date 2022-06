Tottenham offre Everton en disgrâce dans l’échange de Richarlison

Tottenham a offert à Everton la possibilité de signer Steven Bergwijn dans le cadre de tout accord pour Richarlison cet été, mais le Néerlandais préfère toujours un retour en Eredivisie dans la chasse au football en équipe première.

L’équipe d’Antonio Conte a intensifié sa chasse au Brésilien Richarlison, qui devrait coûter entre 50 et 60 millions de livres sterling s’il devait être signé moyennant des frais fixes, et il a même été rapporté que les Lilywhites visaient un double swoop pour lui et son compatriote. l’attaquant Anthony Gordon cet été.

Cependant, dans une tentative de faire baisser le prix, il est apparu que Tottenham avait évoqué la possibilité d’inclure l’ailier en fuite Bergwijn dans tout accord pour Richarlison cet été, tandis que Harry Winks était également une cible de longue date pour les Toffees.

Exclusif: les Spurs proposent Steven Bergwijn à Everton dans le cadre d’un accord potentiel pour Richarlison | @SamWallaceTel et @JPercyTelegraphhttps://t.co/uy22v00sfI — Telegraph Football (@TeleFootball) 28 juin 2022

Selon le Telegraph, Tottenham a offert Bergwijn plus 20 millions de livres sterling supplémentaires. Cependant, ils ajoutent que “jusqu’à présent, la dernière offre joueur plus cash a été fermement rejetée par Everton”, qui connaît des difficultés financières et est donc susceptible de préférer une solution en espèces uniquement.

De son côté, malgré l’offre financièrement plus lucrative faite par Everton, il semble que Bergwijn ait à cœur un retour aux Pays-Bas avec l’Ajax, qui peut proposer le football de la Ligue des champions.

Tottenham à la recherche d’une quatrième signature cet été

Après un début rapide de la fenêtre de transfert, les choses se sont quelque peu refroidies dans la moitié blanche du nord de Londres, les accords pour Richarlison et Djed Spence devenant des affaires interminables et un défenseur central gauche toujours pas trouvé.

Il reste encore un mois avant le début de la saison de Premier League, et il semble qu’ils en auront besoin en tant que Fabio Paratici et co. chercher à compléter jusqu’à quatre autres signatures.

