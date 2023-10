Tottenham n’est pas un challenger pour le titre de Premier League malgré sa victoire au dernier souffle contre Liverpool, déclare Gary Neville | Actualités footballistiques

Gary Neville insiste sur le fait que Tottenham n’est pas un prétendant au titre de Premier League cette saison – bien qu’il soit à un point du leader Manchester City.

Les Spurs ont remporté trois points spectaculaires après que Joel Matip a transformé le centre de Pedro Porro dans son propre filet à la sixième minute du temps additionnel pour poursuivre le bon départ des hôtes sous la direction du nouveau patron Ange Postecoglou.

S’exprimant sur le podcast Gary Neville, Neville a déclaré : « Je ne pense pas qu’ils soient des prétendants au titre. Quand vous voyez le banc arriver à la fin, vous savez qu’ils ne sont pas des prétendants au titre, je pense qu’ils seront loin. Mais ce qu’ils sont est fougueux, plus résilient que je ne l’imaginais et je dis cela davantage à partir du Derby du nord de Londres la semaine dernière et de ce que j’ai vu.

Podcasts Apple

En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci.

Ouvrir les options de confidentialité

« Ils sont bien placés. Il y a un esprit dans le stade, sur le terrain et il y a un lien avec la façon dont est l’entraîneur, les joueurs sur le terrain et les gens dans la foule. Nous ne parlons pas trop. sur la salle de conférence des Spurs autant que nous l’aurions été ces dernières années.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Tottenham contre Liverpool en Premier League.



« Il ne fait aucun doute qu’il se passe quelque chose ici pour les Spurs. Ce n’est pas toujours aussi bon qu’il y paraît et je pense qu’il y aura des défis à venir, mais je pense qu’ils connaîtront une meilleure saison que je ne le pensais. »

Le Professional Game Match Officials Limited a reconnu qu’une « erreur humaine importante » s’était produite lors de la victoire 2-1 de Tottenham sur Liverpool après qu’un effort de Luis Diaz à la 34e minute ait été incorrectement exclu pour hors-jeu.

Neville: je suis devenu doux envers Liverpool

L’arbitre Simon Hooper a expulsé Curtis Jones et Diogo Jota de chaque côté de la mi-temps, mais Liverpool a été lésé par la décision en première mi-temps d’exclure l’effort de Diaz.

Mohamed Salah a fait passer Diaz et le Colombien a fouillé dans le coin inférieur, mais le drapeau de hors-jeu a été levé et un contrôle rapide du VAR par Darren England à Stockley Park a jugé que l’attaquant de Liverpool était hors-jeu.

Des images fixes de l’incident semblaient montrer Cristian Romero jouant Diaz et les Spurs prenaient l’avantage deux minutes plus tard lorsque Heung-min Son rentrait chez lui. Le « but » de Liverpool a été refusé à tort en raison d’une « erreur humaine importante », a admis PGMOL.

Neville a déclaré : « Je suis devenu doux, pourquoi est-ce que je me sens désolé pour Liverpool ? Je devrais danser dans les airs avec les fans de Tottenham chantant Big Ange. Il y a un côté professionnel chez vous quand vous réalisez ce que Matip, Jota et Curtis Jones se déroulera dans le vestiaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



PGMOL a reconnu une erreur humaine importante concernant le but de Luis Diaz refusé pour hors-jeu, car Gary Neville estime que quelque chose ne va pas avec VAR pour le moment.



« Liverpool a tellement donné. Ils avaient l’air solides, ils étaient résilients, tout ce que vous voudriez dans une équipe de football. Nous sommes parfois très prompts à regarder une équipe et à dire qu’elle ne le met pas, vous ne diriez jamais Cela concerne les équipes de Jurgen Klopp, c’était tout le contraire de l’équipe de Liverpool aujourd’hui.

« Ils se sont écrasés. Les remplacements de Klopp, la façon dont ils ont défendu, la façon dont ils ont géré le match, ils avaient l’air expérimentés. J’ai parfois critiqué cette ligne de défense de Liverpool au cours des 12 derniers mois. une équipe si expérimentée pour encaisser des buts, mais en réalité, elle n’avait encaissé que cinq buts avant ce match. »

Liverpool est-il de retour ?

Neville a ajouté : « Ils ont définitivement un esprit, un combat, les équipes de Klopp en ont toujours. Je ne pense pas qu’ils se battront pour le titre. Leur milieu de terrain est meilleur et s’est installé plus rapidement que je ne le pensais, mais je quand même. Je pense qu’il y aura des défis car ils n’ont pas de véritable joueur de maintien. Ils sont dans une position plutôt décente.

« Klopp ne se battra peut-être pas pour le titre cette saison, mais encore une ou deux fenêtres de transfert et il aura peut-être quelque chose d’assez spécial. Si Nunez, Diaz, Salah, Jota, Gakpo, Gravenberch, si ces joueurs peuvent commencer à construire quelque chose cette saison, ils pourraient être dans un endroit où ils pourront se battre à nouveau avec un ou deux ajouts supplémentaires la saison prochaine. Ils ne sont pas loin.

« Klopp sera dans une bonne position par rapport à l’endroit où il se trouvait dans la fenêtre de transfert lorsqu’il se demandait ce qui allait se passer et il y avait un peu de consternation parmi les fans de Liverpool de ne pas avoir les milieux de terrain dont ils avaient besoin. »