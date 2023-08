Tottenham ne peut pas reprocher à Harry Kane d’être parti – mais cela les laisse dans un énorme trou

Il y aura des larmes à Tottenham aujourd’hui.

Les émotions seront vives. Il y aura de la colère, du désespoir, de la confusion, de la dévastation, de l’épuisement, peut-être même un certain soulagement que ce soit fini d’une manière ou d’une autre, surtout après hier, quand attendre que le pouce de César se tourne aura ressemblé au purgatoire.

Il faudra des jours, des semaines, des mois, voire des années pour que certains s’en remettent vraiment. Voir Harry Kane arborer les couleurs d’un autre club ne sera jamais normalisé.

Il y aura un sentiment palpable de choc, voire de chagrin, lorsque l’un d’entre eux choisira de jouer pour quelqu’un d’autre, mais étant donné l’été prolongé de négociations de volonté, il n’y aura pas de surprise. Pour beaucoup, cette journée aura semblé inévitable, ce qui en dit plus sur les Spurs que sur Kane. Il les avait dépassés il y a longtemps et les Spurs ne l’ont jamais rattrapé.

Il est resté par amour, il a écouté son cœur pendant des années. Cet été, il a écouté sa tête et a décidé de rejoindre le Bayern Munich : sauf accrocs tardifs imprévus, il deviendra leur joueur dans les prochaines heures.

Le timing de tout cela laisse cependant beaucoup à désirer.

Nous sommes le 11 août, deux jours avant que les Spurs ne lancent leur campagne de Premier League. Ange Postecoglou doit se demander à quoi diable il s’est engagé.



Ange Postecoglou (Eric Alonso/Getty Images)

Ce n’est pas particulièrement la faute de Kane étant donné les bousculades, les joutes et les postures de ceux qui négocient l’accord, même s’il aurait pu fixer son échéance personnelle quelques semaines plus tôt plutôt qu’à la veille de la saison.

Personne ne peut lui reprocher d’être parti. OK, le Bayern est un pas en dessous des zones d’atterrissage tout à fait acceptables de Barcelone ou du Real Madrid pour tout joueur qui poursuit ses ambitions de carrière et joue au très, très haut niveau, mais c’est un club gigantesque, six fois champion d’Europe, un mondial institution du football qui offrira une scène digne de la maîtrise de Kane.

Il s’épanouira là-bas, il remportera les premiers trophées de sa carrière, qui sait qu’il remportera peut-être même une Ligue des champions. Et il peut toujours retourner en Premier League sur toute la ligne et avoir une chance de battre le record d’Alan Shearer, carrière terminée.

Mais qu’en est-il des Spurs ? Comment avancent-ils à partir d’ici ? Comment remplacer l’irremplaçable ? Eh bien, non. Non seulement il n’y aura jamais un autre Harry Kane aux Spurs, mais il est difficile d’imaginer trouver un joueur même avec des attributs et des capacités similaires… et ensuite vous devez lui demander de passer dans une équipe qui ne joue même pas en Europe. Cela n’arrivera pas.

Aucun joueur ne signifiait plus pour une équipe que Kane la saison dernière – il a marqué 30 des 70 buts des Spurs en championnat, 43%, le ratio le plus élevé de tous en Premier League. Ses buts gagnants et égalisateurs ont valu aux Spurs 24 points. Ce fut un effort extraordinaire dans une équipe apathique. C’était aussi la goutte d’eau de Kane.

Si, sur le plan personnel, il a pu profiter de la meilleure saison de championnat de son incroyable carrière et que l’équipe a quand même terminé aussi bas que huitième, alors vous ne pouvez pas lui reprocher d’être désillusionné et de vouloir essayer quelque chose de nouveau.

Postecoglou est peut-être un excellent entraîneur grégaire qui servira le football dont Kane se régalerait, mais l’écart avec les vainqueurs du trophée comme Manchester City est caverneux. Éperons pourrait gagner une Coupe EFL la saison prochaine. Mais ils ne le feront probablement pas (ce serait certainement ironique s’ils le faisaient maintenant). Kane a profité d’une pré-saison amusante, mais il était trop tard. Trop d’aubes précédentes ont été fausses.

Du point de vue des Spurs et de Daniel Levy, en enlevant toute émotion de l’équation, ils ont pris un pari sûr sur l’argent. Ils ont envisagé la possibilité que leur atout le plus précieux parte pour rien l’été prochain et ont dit non. Ils ont négocié un peu et ont fait grimper le prix à un niveau qui pouvait être supporté et se serrer la main.

Votre fan moyen qui ne joue pas à Football Manager ne peut pas comprendre cela. Le football n’est pas une question d’argent, c’est une question de gloire, d’émotion, de héros. Certains diront que Kane a été expulsé, sa main forcée par l’acceptation d’une offre.

Et donc vous avez encore plus de discorde entre la salle de réunion et la terrasse. Ils ont chanté avec véhémence pour que Levy parte la saison dernière. Ensuite, les prix des billets pour les jours de match ont augmenté (il y aura des protestations à ce sujet le week-end prochain). Maintenant, le joueur qu’ils adorent, le joueur qui s’est presque senti plus important ou plus chéri que le club lui-même ces dernières années a été vendu.



Daniel Levy (Michael Regan/Getty Images)

Perdez contre Brentford ce week-end et vous ne pouvez qu’imaginer comment cette atmosphère pourrait se retourner contre Manchester United dans une semaine. Bonne nouvelle saison.

Et puis, d’un point de vue pratique, les Spurs ont 21 jours pour dépenser l’argent de Kane, s’ils n’en ont pas déjà déboursé une partie en anticipant la vente et en déversant jusqu’à 43 millions de livres sterling sur Micky van de Ven.

Ils ont le numéro 9 brésilien à intensifier, mais le plus grand nombre de buts en championnat que Richarlison ait jamais réussis en une seule campagne est de 13. Et si Son Heung-min ne peut pas retrouver son niveau de buteur d’il y a deux ans ? Et si les buts devenaient un problème pour une équipe à l’esprit offensif qui laisserait des lacunes béantes à l’arrière ?

Ils peuvent très bien battre Brentford dimanche, Richarlison peut intervenir, ils peuvent signer un autre attaquant digne de lacer les bottes de Kane, il peut y avoir un plan directeur de recrutement prêt à être adopté et vous ne pouvez qu’être enthousiasmé par l’approche exubérante de Postecoglou sur et en dehors du terrain. . Il essaie quelque chose de nouveau et ça a l’air vraiment excitant, un antidote parfait à l’année dernière.



Richarlison (Yong Teck Lim/Getty Images)

Ou ils peuvent prendre des années, sans exagération, pour récupérer. Les objectifs de Kane, sa détermination, sa créativité, sa volonté inébranlable de gagner, son leadership de face à tant de niveaux ont creusé les Spurs de tant de trous.

Mais il ne s’agit pas seulement de résultats de football ou de remplacements sur le marché des transferts.

La saison dernière, Kane a tout donné – et n’a rien reçu. Le fait que les Spurs aient estimé qu’ils ne pouvaient pas le garder, ils estimaient qu’il n’y avait aucune possibilité réaliste qu’il signe un nouveau contrat pour rester avec le club qu’il aime et adore, se sent assez accablant pour eux-mêmes.

Tout comme le besoin ou le désir d’accepter l’offre de plus de 100 millions d’euros qui a été acceptée jeudi au lieu d’un an de plus au moins. Ils ont payé presque autant pour Tanguy Ndombele et Sergio Reguilon. Peut-être vaut-il mieux ne pas y penser.

Ils ont nourri Kane, ils lui ont donné sa chance, il les a remboursés et a donné tellement, tellement, mais ensuite ils ne pouvaient plus suivre les objectifs et les aspirations de l’un des leurs. Leur plus grand.

Son héritage pour eux est garanti, il ne sera peut-être jamais dépassé, mais le leur pour lui n’a jamais été atteint.

(Photo du haut : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)