CROSBY, Angleterre – Ils avaient une balle scintillante suspendue au plafond du vestiaire de l’équipe à l’extérieur de Marine. Techniquement, c’était le bar du stade, qui avait été transformé à la hâte pour les joueurs de Tottenham Hotspur avant leur match de troisième tour en FA Cup contre une équipe classée 161 places ci-dessous dans le football anglais, mais si quelque chose résumait l’environnement surréaliste de l’équipe de Jose Mourinho, c’était le sentiment d’entrer dans une discothèque alors qu’ils se préparaient à repousser une colère contre une équipe sept niveaux en dessous d’eux dans la pyramide du football anglais.

En fin de compte, le plus grand jour de l’histoire de la petite Marine s’est terminé avec une victoire des Spurs 5-0, mais il allait toujours falloir l’équivalent footballistique de la mise à l’échelle de l’Everest en chaussures de course pour que l’équipe non-ligue laisse l’équipe de Mourinho du mauvais côté de une humiliation de la FA Cup. Les Spurs sont arrivés, ont fait le travail et sont retournés directement à Londres, mais ils n’oublieront pas leur voyage à Marine.

« Les garçons étaient des professionnels et ne se sont pas arrêtés avant la fin du match en termes de résultat », a déclaré Mourinho. « L’attitude était positive et cela signifie beaucoup pour moi et aussi pour la compétition et pour les gars de Marine, car ils pensaient que nous jouions sérieusement.

« Depuis 2004, je suis en Angleterre et je n’ai jamais joué contre une équipe à ce niveau dans la pyramide. Je ne suis pas anglais, mais je sais ce que cela signifie pour tout le monde alors j’ai amené une bonne équipe, pas seulement pour le résultat, mais aussi pour la signification de la coupe. «

C’était vraiment une expérience unique pour Mourinho et ses joueurs de Tottenham. Le capitaine Hugo Lloris et le talisman des buts Harry Kane ont peut-être eu le jour de congé, mais c’était toujours une collection de stars aux multiples talents et de haut niveau qui ont débarqué du bus, notamment Gareth Bale, Dele Alli, Lucas Moura et Son Heung-Min , avant d’entrer dans un univers différent de celui qu’ils habitent habituellement en Premier League.

En raison des protocoles COVID-19, le minuscule vestiaire des visiteurs de la Marine Travel Arena a été jugé trop petit pour l’équipe et le personnel des Spurs, alors Mourinho a conduit ses joueurs dans le bar du stade pour se préparer au match. En temps «normal», le bar est le centre social du Marine Football Club; il est également utilisé comme point de rencontre pour le groupe Crosby Slimming World. Dimanche, cependant, c’était le vestiaire d’une équipe qui a disputé une finale de Ligue des champions il y a à peine 18 mois.

Le choc culturel ne s’est pas arrêté là, cependant. Bale, nommé en tant que remplaçant, se sera demandé comment diable il est passé du banc du Real Madrid à un espace de fortune composé de chaises de bureau et de couvertures chez Marine en l’espace de six mois. Derrière lui, les habitants de Rossett Road, qui est adossé au terrain, étaient assis sur les murs de leur jardin, regardant l’action à portée de main de leurs cuisines.

Une conséquence humoristique de l’éventail de spectateurs du jardin était que les jeunes essayaient de distraire les joueurs des Spurs avec des cornes de brume et des sirènes chaque fois qu’ils prenaient un coup de pied arrêté – pas quelque chose qui se passe à Anfield ou Old Trafford. Les enfants bruyants faisaient probablement partie de la foule de fans à l’extérieur du terrain avant le coup d’envoi, attendant en grand nombre – peut-être 1000 au total – pour saluer les deux entraîneurs de l’équipe à leur arrivée.

En tant que spectacle, c’était un rappel de l’importance du football pour les fans de tous les niveaux et de la façon dont le troisième tour a manqué le bruit et la couleur des supporters à l’intérieur du terrain, mais avec le Royaume-Uni au milieu de son troisième verrouillage en raison de l’escalade du COVID-19 cas, ce n’était probablement pas le rassemblement social le plus sage en ces temps difficiles.

Mis à part ceux qui regardaient dans leurs jardins ou depuis les fenêtres des chambres, les autres ont dû regarder Marine essayer de réaliser le plus gros choc de la FA Cup sur leurs écrans de télévision. Et pendant 24 minutes, ils ont eu droit à une cravate de coupe qui contenait tous les éléments d’un potentiel meurtrier de géant. L’équipe locale a même fait trembler la barre transversale des Spurs avec le score à 0-0 à la 19e minute, lorsque Neil Kengni a forcé le gardien Joe Hart à faire pencher le rebond sur les boiseries et derrière pour un coin.

Le quasi-accident a poussé les Spurs à l’action après un début détendu et trop prudent.

L’approche physique de Marine a peut-être également perturbé l’équipe de Mourinho, qui ne manquait pas d’expérience. Au niveau habituel de Marine, dans le huitième niveau du jeu anglais, l’intimidation physique et verbale n’est pas inhabituelle et certains joueurs des Spurs ont été soumis aux deux, avec des tacles difficiles et un langage de style Goodfellas clairement audible à l’intérieur du terrain vide. Mais quel que soit le niveau, la qualité compte toujours dans le sport d’élite et ce n’était pas différent à cette occasion.

Avec 161 places séparant les deux côtés, Marine faisait vraiment face à une bataille difficile pour même avoir l’espoir de remporter ce match nul. Et une fois que Vinicius a donné l’avantage aux Spurs à 24 minutes, avec une explosion exagérée à environ deux pouces du but, le match s’est très rapidement enfui de Marine. À la mi-temps, l’équipe de Mourinho menait 4-0 – Vinicius avait marqué un triplé et Lucas Moura a marqué l’autre avec un coup franc élégant de 20 mètres.

« C’est bien pour Vinicius », a déclaré Mourinho. « Bien sûr, pour un attaquant qui ne joue pas beaucoup parce que [Kane] est devant lui, à chaque fois qu’il a une petite chance de jouer, comme en Europa League, il est là pour nous et nous sommes très heureux. «

À ce stade, l’équipe de Marine à temps partiel, qui comprenait un enseignant, un homme de la poubelle et un employé de la chaîne de production de voitures, risquait d’être dépassée au second semestre, lorsque la condition physique supérieure de Tottenham exposerait les lacunes de l’équipe locale, à la fois en en termes de compétence et d’énergie. Mais l’équipe de Neil Young a tenu bon et a gardé sa forme. Alfie Devine, le joueur de 16 ans, a porté le score à 5-0 contre les Spurs à l’heure avec un premier but, mais même si Bale a été introduit dans l’action cinq minutes plus tard, les géants de la Premier League n’ont pas pu ajouter au score.

À bien des égards, cela se reflétait aussi bien sur Tottenham que sur Marine; Les non-ligue se sont battus jusqu’au bout, mais les Spurs n’ont pas non plus gardé le pied sur la pédale et ont fini par humilier leurs adversaires fougueux. Mourinho a pu donner des minutes à ses joueurs marginaux et reposer ses principaux hommes, tout en progressant en FA Cup quelques jours seulement après avoir atteint la finale de la Carabao Cup.

Pourtant, ce fut un jour où les deux équipes ont gagné parce que Marine a affronté l’une des meilleures équipes d’Angleterre et est sortie du terrain la tête haute.

« Je suis très fier d’eux », a déclaré le directeur de la Marine, Young. «Ça allait toujours être difficile, mais je dois rendre hommage à Jose Mourinho et à son équipe, ils nous ont montré beaucoup de respect – à la fin, nous nous moquions de qui sortait de leur banc!

« Je ne peux plus demander à nos gars – vous jouez contre des footballeurs de classe mondiale qui donnent l’impression que c’est facile. Je suis très fier de ce que nous avons accompli. »