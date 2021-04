La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Les Spurs mènent la poursuite de Boateng

Tottenham Hotspur cherche à battre ses rivaux londoniens Arsenal et Chelsea jusqu’à la signature de Jérôme Boateng, selon Ciel Allemagne.

Après que le Bayern Munich a révélé qu’il ne renouvellerait pas le contrat du joueur de 32 ans à la fin de la campagne, le défenseur central a été lié à une foule des meilleurs clubs européens.

Jerome Boateng pourrait-il rejoindre Tottenham une fois sa carrière au Bayern Munich terminée cet été? Photo de Joosep Martinson / Bundesliga / Collection Bundesliga via Getty Images

Il est facile de comprendre pourquoi. Boateng a remporté tous les trophées à sa disposition au Bayern, et après avoir passé une saison en Premier League avec Manchester City en 2010-11, il aimerait avoir une autre chance dans l’élite de l’Angleterre. Son expérience en Premier League est certainement un bonus pour les prétendants potentiels.

Les Spurs cherchent à renforcer leur défense, ayant concédé 35 buts en 31 matchs de Premier League cette saison, et l’attitude gagnante de Boateng serait parfaite pour les plans remaniés de Jose Mourinho pour le club du nord de Londres.

Bien que les Spurs soient apparemment les pionniers, Mourinho fait face à la pression des clubs européens. Le Borussia Dortmund et Barcelone seraient également intéressés par le joueur disponible en transfert gratuit.

Papier rond

– Le Paris Saint-Germain pourrait agir pour Jadon Sancho si Kylian Mbappe refuse de prolonger son contrat, selon l’Athletic. L’accord de Mbappe devrait expirer l’été prochain, ce qui en fait une cible de choix pour quitter le club à la fin de cette saison si le PSG veut éviter de le perdre pour rien. Et s’il choisit de quitter la capitale française, l’ailier de 21 ans Sancho a été identifié comme le remplaçant idéal.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

– La position de Manchester United en championnat pourrait leur permettre de faire une offre audacieuse pour le joueur de 36 ans Cristiano Ronaldo, écrit Calciomercato. Ils rapportent que l’arrivée imminente de United parmi les quatre premiers pourrait signifier qu’ils reçoivent une grande injection d’argent pour recruter de nouveaux joueurs, ce qui pourrait les voir essayer de ramener Ronaldo à Old Trafford. Le rapport suggère que United pourrait même essayer d’utiliser Paul Pogba dans un accord d’échange, le vainqueur de la Coupe du monde de France apparemment malheureux à Manchester et la Juventus souhaitant signer à nouveau le milieu de terrain central.

– Les espoirs de Chelsea de signer Gianluigi Donnarumma ont été renforcés par la nouvelle que les pourparlers entre le gardien de but italien et l’AC Milan continuent de stagner, selon Gazzetta dello Sport. Le joueur de 22 ans a accumulé plus de 200 apparitions pour le Rossoneri mais il n’a pas pu convenir de conditions personnelles au-delà de la fin de la saison. Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, souhaite amener Donnarumma à Londres grâce à un transfert gratuit.

– Gourou du transfert Fabrizio Romano rapporte que Neymar est sur le point de signer une prolongation avec le Paris Saint-Germain qui le verrait rester au club jusqu’en 2026. L’attaquant de 29 ans a été lié à un retour spectaculaire à Barcelone, mais son nouveau contrat comprendrait une énorme Ligue des champions. prime. Son entourage aurait annoncé que Neymar «voulait rester» et qu’il «aimait le projet».

– Un autre de Fabrizio Romano, qui suggère que Manchester City est sur le point d’atterrir l’attaquant Fluminense, 17 ans Kayky. Le contrat serait d’une durée de cinq ans et que la transaction coûterait 10 millions d’euros plus les add-ons. Désormais, seuls les derniers détails et un permis de travail empêchent l’attaquant brésilien de se rendre au stade Etihad.