Tottenham: le club de Premier League n’est pas à vendre et les propriétaires restent engagés malgré les rapports de prise de contrôle | Nouvelles du football

Tottenham n’est pas à vendre et ses propriétaires sont totalement engagés dans leurs projets à long terme pour le club de Premier League.

Le milliardaire irano-américain Jahm Najafi est rapporté par le Financial Times de mettre sur pied un consortium dirigé par MSP Sports Capital pour faire une offre publique d’achat de 3,1 milliards de livres sterling sur le club du nord de Londres.

Cependant, il n’y a eu aucune approche de Tottenham et aucun contact avec les soumissionnaires proposés.

Tottenham est un atout précieux pour les investisseurs en raison de son emplacement, de son stade, de son terrain d’entraînement et de sa qualification régulière en Ligue des champions.

Le club possède également des terrains autour de son stade qu’il envisage de réaménager et qui intéressent les investisseurs potentiels.

On pense que les Spurs parlent aux investisseurs de leurs plans de réaménagement, mais le club n’est pas sur le marché.

Seule une offre exorbitante inciterait ENIC, le groupe propriétaire des Spurs, à vendre et cela devrait être considérablement plus que les 2,5 milliards de livres sterling que le consortium dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital a payés pour les rivaux londoniens Chelsea en mai de l’année dernière.

Najafi est né en Iran et a déménagé aux États-Unis en 1975 à l’âge de 12 ans.

Il a créé MSP avec l’ancien agent sportif Jeff Moorad et la société détient une participation de 15% dans l’équipe de Formule 1 McLaren et a des intérêts dans des clubs de football au Portugal, en Espagne, en Belgique et en Allemagne.

MSP a également été en pourparlers sur l’achat d’une participation minoritaire dans Everton et Najafi a été photographié à Goodison Park lors de la défaite des Toffees à Southampton en janvier.

Les revenus de Tottenham de 444 millions de livres sterling rapportés dans leurs derniers comptes sont les neuvièmes les plus élevés du football mondial, selon la Deloitte Money League, tandis que la masse salariale du club de 209 millions de livres sterling est la plus basse des «six grands» de la Premier League.

Selon l’Observatoire du football CIES, les dépenses nettes de transfert des Spurs de 424 millions de livres sterling au cours des cinq dernières saisons sont les quatrièmes les plus élevées au monde, derrière Chelsea, Manchester United et Arsenal.