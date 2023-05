Tottenham lance une offre surprise pour le gardien de Liverpool: rapport

Tottenham Hotspur se tourne vers Liverpool pour tenter de résoudre ses problèmes de gardien de but.

Le capitaine du club Hugo Lloris a maintenant 36 ans et suite à des erreurs très médiatisées – notamment lors de la démolition meurtrière 6-1 à Newcastle United – il semble que les jours du vainqueur de la Coupe du monde soient numérotés comme le n ° 1.

Le gardien remplaçant Fraser Forster n’a qu’un an de moins. Alors que les deux gardiens approchent de l’expiration de leurs accords en 2024, Tottenham devra sûrement signer un nouveau gardien cet été ou le prochain.

Hugo Lloris a été critiqué comme jamais auparavant cette saison (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Selon le Indépendant irlandais (s’ouvre dans un nouvel onglet)les Spurs sont prêts à combattre Brighton et Hove Albion et Brentford pour Caoimhin Kelleher, qui est évalué à environ 20 millions de livres sterling.

Kelleher a été un solide remplaçant derrière Alisson à Liverpool, mais aimerait idéalement jouer au football en équipe première pour consolider sa place de premier choix de la République d’Irlande entre les bâtons. De plus, les Reds ont une opportunité en or avec le joueur de 24 ans que peu d’autres dans l’équipe offrent.

Liverpool a réussi à déjouer le marché des transferts ces dernières années en vendant des joueurs avec un gros profit – bien qu’ils ne soient probablement pas en mesure de le faire à nouveau cette saison, avec bon nombre de leurs stars les plus en vue ayant plus de 30 ans ou partant gratuitement. L’Irlandais est celui qui peut représenter une vente réaliste, cependant, aidant à récolter plus d’argent pour leur reconstruction indispensable.

Brentford serait à la poursuite de Kelleher dans l’espoir qu’une offre se matérialisera pour David Raya, tandis que son compatriote espagnol Robert Sanchez a fait des allers et retours dans la configuration de Brighton cette saison et pourrait partir.

Caoimhin Kelleher est sur le radar de plusieurs clubs londoniens (Crédit image : Getty)

L’autre choix de gardien de but de Liverpool, Adrian, est en fin de contrat cette saison, ce qui oblige les Reds à faire appel à un autre gardien s’ils en laissent deux dans une fenêtre.

Kelleher est valorisé à environ 8 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Vincent Kompany était actuellement le favori pour devenir l’entraîneur de Tottenham – mais a depuis signé un nouveau contrat avec Burnley. Luis Enrique a exprimé son intérêt, tandis que Mauricio Pochettino pourrait être en ligne pour revenir.

Malgré l’incertitude en pirogue, Clément Lenglet semble bien parti pour s’engager définitivement. Randal Kolo Muani intéresse les Spurs et Aymeric Laporte reste une option. On craint cependant qu’avec le départ de Harry Kane pour Manchester United, Dejan Kulusevski ne reste un joueur des Lilywhites cet été.