Tottenham : Julen Lopetegui rejette l’offre « vertigineuse » de devenir nouveau patron, selon le président de Séville | Actualités footballistiques

Tottenham a échoué avec une offre « vertigineuse » de faire de Julen Lopetegui son nouvel entraîneur-chef, selon le président de Séville, Jose Castro.

La recherche managériale des Spurs est maintenant dans un troisième mois alors qu’ils cherchent un successeur à Jose Mourinho, qui a été limogé le 19 avril à la suite d’une mauvaise forme.

Les habitants du nord de Londres n’ont pas pu obtenir de rendez-vous malgré des entretiens avec des candidats tels que Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso.

Le directeur général du football, Fabio Paratici, qui a déjà commencé à travailler, aurait contacté Lopetegui après avoir guidé Séville vers la qualification de la Ligue des champions la saison prochaine avec une quatrième place en Liga.

Image:

Tottenham a mis fin aux discussions avec Gennaro Gattuso



Mais l’Espagnol, qui a signé une prolongation de contrat cette année, préférerait rester en Andalousie.

Dans une interview avec la station de radio espagnole Cadena SER, publiée sur le site officiel de Séville, Castro a déclaré: « Julen m’a appelé et m’a dit. Il a dit qu’il avait reçu des offres qu’il n’avait pas écoutées en plus d’une vertigineuse de Tottenham .

« Mais il a dit qu’il n’oubliait pas les choses et qu’il était très motivé ici. Nous avons cru et cru en lui, lui donnant une prolongation de contrat de deux ans, et je suis sûr qu’il apportera beaucoup plus au club.

















1:29



Chris Hamill de Football Daily et Michael Bridge de Sky Sports News discutent de la situation de Harry Kane à Tottenham après que Manchester City a déposé une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant.



« Vous voyez ses capacités et son leadership tous les jours. Certains entraîneurs sont davantage motivés par des facteurs économiques, mais Julen est très clair qu’il est heureux ici et il a même dit qu’il serait très difficile de trouver un meilleur endroit pour travailler qu’ici. »

Les joueurs de Tottenham qui ne participent pas à l’Euro 2020 devraient se présenter pour l’entraînement de pré-saison le 5 juillet, le personnel des coulisses devant suivre des séances de fitness si un nouveau manager n’est pas nommé.

Man City offre 100 millions de livres sterling pour Kane

Manchester City a fait une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane.

















1:19



Michael Brown dit que Tottenham est dans une situation difficile avec la possibilité de perdre Kane et son incapacité à trouver un nouveau manager.



City est prêt à inclure des joueurs en plus de l’offre en espèces, mais Tottenham devrait rejeter l’offre. Sky Sports News a rapporté exclusivement le mois dernier que Kane avait dit aux Spurs qu’il voulait partir cet été avec Man City, Manchester United et Chelsea intéressés.

Le capitaine anglais serait pleinement concentré sur l’Euro, avec une décision sur l’avenir de son club qui n’est pas attendue avant la fin du tournoi.

Kane est évalué à plus de 120 millions de livres sterling et Tottenham tient à le garder malgré le fait que le joueur de 27 ans pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Daniel Levy.