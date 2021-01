Un regard sur ce qui se passe autour du football européen dimanche:

ANGLETERRE

Les joueurs à temps partiel de Marine tentent de produire le plus grand choc de l’histoire de la FA Cup lorsque l’équipe de huitième niveau accueille Tottenham de Jose Mourinho sur son petit terrain dans le nord-ouest de l’Angleterre. Marine est 161 places en dessous du club londonien dans la pyramide du football anglais, le plus grand gouffre entre les équipes réunies dans la compétition. La seule déception pour Marine est qu’aucun fan n’est autorisé dans son stade, ni dans aucun sport en Angleterre, en raison de la pandémie. Quelques équipes de quatrième division affrontent des équipes de Premier League avec Morecambe à Chelsea et Crawley accueillant Leeds. Manchester City affronte Birmingham en deuxième division.

ESPAGNE

Valence visite Valladolid pour tenter de mettre fin à une course de huit rounds sans victoire qui l’a laissé à la frontière de la zone de relégation du championnat espagnol. La dernière victoire de l’équipe Javi Gracias est survenue il y a deux mois lorsqu’elle a assommé le Real Madrid 4-1. Depuis, il a perdu trois et fait match nul cinq dans une glissade vers le bas du classement. Valence sera sans l’attaquant suspendu Gonalo Guedes tandis que Gabriel Paulista, Kevin Gameiro et le gardien Jasper Cillessen sont blessés. L’attaquant d’Alavs Lucas Prez est incertain pour son match d’équipe à Cdiz en raison d’une blessure musculaire lancinante. Eibar est à Levante avec les deux équipes ayant besoin d’une victoire pour augmenter la distance depuis le bas. Le match de Getafes à Elche a été reporté à lundi en raison de la forte tempête de neige en Espagne qui a rendu le transit pratiquement impossible dans et autour de Madrid.

ITALIE

La deuxième rencontre la troisième en Serie A alors que l’Inter Milan fait face à un voyage difficile à Rome. L’Inter a quatre points de retard sur son rival de la ville, Milan, les deux équipes cherchant à mettre fin à l’emprise de neuf ans de la Juventus sur le titre. La Roma a trois points de retard et n’a perdu qu’un de ses 11 derniers matches à domicile contre l’Inter. La Juventus est cinquième, à 10 points de Milan, même si elle a disputé deux matches de moins que les Rossoneri. Le côté d’Andrea Pirlos accueille Sassuolo, qui n’est qu’à un point de retard. Napoli pourrait entrer dans le top quatre avec une victoire à l’Udinese en difficulté. L’entraîneur de retour de Parme, Roberto DAversa, affrontera la Lazio lors de son premier match, dans l’espoir de faire sortir l’équipe de la zone de relégation. Le club du bas Crotone visite Hellas Vérone et la Fiorentina accueille son compatriote Cagliari.

ALLEMAGNE

Hertha Berlin a été incapable de suivre une victoire avec une autre en Bundesliga. L’entraîneur Bruno Labbadia espère que cela changera à Arminia Bielefeld, menacée de relégation. Il est clair que nous aimerions vraiment gagner deux matchs de suite un jour, a déclaré Labbadia, dont l’équipe a battu Schalke 3-0 le week-end dernier. Tout d’abord, nous étions heureux d’avoir si bien commencé la nouvelle année. Mais maintenant, nous avons un jeu de haute intensité devant nous. Bielefeld est l’équipe qui court le plus de la ligue, la plus intensive. C’est ce qui était contre. Augsbourg accueille Stuttgart pour un affrontement au milieu de la table dans l’autre match.

