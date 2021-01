Tottenham a infligé des amendes à trois de ses joueurs pour avoir enfreint les restrictions de Covid-19 en assistant à un rassemblement le jour de Noël.

Erik Lamela, Giovani Lo Celso et Sergio Reguilon ont été photographiés ensemble lors de l’événement, avec le milieu de terrain de West Ham, Manuel Lanzini.

La bash a enfreint les restrictions gouvernementales qui interdisaient aux personnes résidant dans les zones de niveau 4 de se mélanger.

Comme le rapporte The Athletic, les chefs de Tottenham ont été irrités par le mépris montré par le trio et ont ensuite infligé des amendes ainsi qu’une sévère réprimande.

Le club avait déjà publié une déclaration en réponse à l’incident, qui disait: «Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image … nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et staff les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple. . «

Il semble qu’il n’y aura plus de punition pour les trois joueurs du camp des Spurs, mais le manager Jose Mourinho n’a pas été impressionné par leur violation des règles.

Mourinho a même donné à Reguilon le « cadeau incroyable » d’un porcelet portugais, car il pensait que l’arrière latéral allait être seul à Noël.

« Il n’était pas seul comme vous avez pu le voir et nous, le club, sommes bien sûr déçus car nous donnons aux joueurs toute l’éducation, toutes les conditions », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse.