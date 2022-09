Tottenham Hotspurs Star Son Heung-min imperturbable par la sécheresse des objectifs

L’attaquant de Tottenham Son Heung-min insiste sur le fait qu’il n’est pas inquiet de sa sécheresse de buts alors que le Sud-Coréen envisage un retour à sa forme prolifique.

Son a marqué 12 fois lors de ses 14 dernières apparitions la saison dernière pour remporter une part du Golden Boot de Premier League aux côtés de Mohamed Salah de Liverpool avec 23 buts au total.

Le joueur de 30 ans n’a pas réussi à marquer lors des sept premiers matchs de la saison de Tottenham après avoir fait un autre blanc lors de la victoire 2-0 de la Ligue des champions mercredi contre Marseille.

La mauvaise forme de Son ne lui a pas coûté sa place dans l’équipe d’Antonio Conte jusqu’à présent et il est convaincu qu’un seul but pourrait lancer sa campagne.

“Je suis D’ACCORD. Si je suis honnête, si je n’obtenais pas d’occasions dans le match, je serais inquiet, mais j’en ai toujours des occasions », a déclaré Son.

« Dans certains matchs, il y a eu des moments de malchance. Dans certains jeux, cela a été une mauvaise finition. Cela va me rendre plus fort.

“C’est quelque chose que je vois être une amélioration parce que j’ai encore beaucoup de place pour l’amélioration.

“Le plus important est que nous se portent bien en équipe. Je ferai tout ce dont l’équipe a besoin.

“Dans certains matchs, je suis vraiment frustré parce que si j’ai des occasions massives et que le ballon n’entre pas, cela me fait juste rire.

“Mais je ne suis pas inquiet parce que l’équipe, le staff et tous les fans m’aident.

“Je pense que si j’en marque un, la confiance sera de retour et j’espère que je pourrai continuez et marquez plus de buts.”

