Tottenham Hotspur Women signe l’attaquante Bethany England de Chelsea

Tottenham Hotspur Women a finalisé la signature de l’attaquant Bethany England de Chelsea.

L’international anglais de 28 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2026 pour un montant non divulgué après avoir passé sept ans dans l’ouest de Londres.

L’équipe de Rehanne Skinner est huitième de la Super League féminine et cherchait à renforcer son ligne avant, n’ayant pas réussi à signer un attaquant cet été.

L’Angleterre a déclaré qu’elle savourait un nouveau défi et espérait rendre Tottenham “plus impitoyable”.

“Je suis ravie de commencer”, a-t-elle déclaré sur le site officiel de Tottenham. “Le club a beaucoup d’ambitions et j’espère que je pourrai ajouter à cela et j’espère amener le club là où il veut être.

« Ça va certainement être un défi ; différent pour moi de passer du bleu au blanc après avoir passé si longtemps à Chelsea, mais j’en suis ravi et c’est quelque chose que je vais savourer, un défi que je vais relever à bras ouverts.

“Je suis sûr que ce sera un nouveau chapitre incroyable pour moi et j’espère pouvoir apporter beaucoup de buts au club, ainsi que mon expérience et juste un peu de leadership en première ligne.

“Je pense déjà que le club a beaucoup de choses à faire, mais pour moi, je suis assez motivé, une personne assez forte – je peux être un personnage bruyant, je veux donner le meilleur de moi-même et je suis extrêmement compétitif . Peu m’importe si c’est un jeu de cartes ou un jeu de bingo, je veux gagner, alors j’espère pouvoir aider à faire en sorte que nous soyons un peu plus impitoyables devant le but et amener l’équipe là où elle doit être .”

Commencer 2023 avec style ! 😍 pic.twitter.com/J658o04Fcb – Tottenham Hotspur Femmes (@SpursWomen) 4 janvier 2023

L’Angleterre a rejoint Chelsea en provenance de Doncaster Belles en janvier 2016 et a marqué 42 buts en championnat en 86 matches.

La joueuse de l’année PFA 2020 a été sous contrat à Kingsmeadow jusqu’en 2024, mais a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier et n’a fait que deux départs cette saison.

L’Angleterre, qui a marqué 11 buts en 21 apparitions pour son pays, veut augmenter ses chances de disputer la Coupe du monde féminine 2023.

Elle a été impliquée dans la campagne triomphale des Lionnes pour l’Euro 2020 mais n’a pas joué et n’a pas été impliquée dans les deux dernières équipes de Sarina Wiegman.

La WSL revient le 14 janvier, avec Tottenham se rendant à Aston Villa, avant que Chelsea n’affronte Arsenal le lendemain.

(Photo : Getty Images)