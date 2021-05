Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers – Rapport de match de football – 16 mai 2021

Tottenham a gardé ses faibles espoirs de qualification en Ligue des champions après une victoire 2-0 à domicile contre les Wolves dimanche.

Harry Kane et Pierre-Emile Hojbjerg ont marqué dans l’une ou l’autre mi-temps pour déplacer les Spurs à cinq points de Chelsea, quatrième, à deux matchs de la fin.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La frappe de Kane porte son total à 22 buts cette saison et le place devant Mohamed Salah de Liverpool dans la course au Soulier d’Or de la Premier League.

La défaite signifie que les loups restent à la 12e place et qu’ils finiront dans la moitié inférieure du tableau pour la première fois depuis qu’ils ont retrouvé la promotion dans l’élite en 2018.

Le match a commencé brillamment et l’effort à longue portée de Kane est sorti du poteau après six minutes.

Les Spurs ont eu les meilleures chances en première mi-temps et ont failli marquer après 44 minutes, mais le défenseur des Wolves, Conor Coady, a produit deux superbes dégagements de but sur un corner.

Quelques instants plus tard, les Spurs ont pris les devants après que Kane a battu le piège du hors-jeu et passé le ballon devant le gardien Rui Patricio.

Le capitaine des Spurs est désormais le quatrième joueur à avoir plus de 35 buts en deux saisons de Premier League (2016-17 et 2020-21), après Thierry Henry (quatre), Alan Shearer (trois) et Robin van Persie.

Les hôtes ont presque doublé leur avance 10 minutes après la pause, mais l’effort de Kane a basculé sur le poteau tandis que Dele Alli a suivi pour frapper également les boiseries.

Les Spurs ont saisi une seconde juste après l’heure lorsque Hojbjerg a été le plus rapide à réagir pour marquer un tap après que Patricio ait bloqué la frappe de Gareth Bale.