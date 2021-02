Tottenham Hotspur vs Wolfsberger – Rapport de match de football – 24 février 2021

Dele Alli a joué pour les Spurs lors de leur victoire en Ligue Europa contre Wolfsberger. Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Dele Alli en a marqué un et en a mis deux de plus alors que Tottenham Hotspur a enregistré une confortable victoire 4-0 contre Wolfsberger pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Alli, qui n’a pas commencé un match de Premier League depuis le premier jour de la saison et qui semblait prêt à quitter le club en janvier, a ouvert le score après 10 minutes avec un brillant effort acrobatique.

Le joueur de 24 ans a reçu le ballon dans la surface de réparation avec son dos au but, mais il a relancé le ballon avant d’exécuter un coup de pied au-dessus de la tête pour prolonger l’avance globale des Spurs avec style.

Alli a joué un rôle central dans les meilleurs moments des Spurs tout au long du match et a inscrit le deuxième but au début de la seconde période. Son ballon gonflé de l’aile gauche était dirigé à la maison par Carlos Vinicius au poteau arrière pour son huitième but de la saison.

Jose Mourinho a pu laisser Harry Kane et Son Heung-Min sur le banc en raison d’une avance de 4-1 dès le match aller, mais avec un peu plus de 20 minutes à jouer, Gareth Bale et Lucas Moura ont été initiés au match.

En quelques minutes, Alli a joué un ballon parfaitement pondéré pour que Bale frappe à la maison et prolonge l’avance des Spurs à trois buts dans la nuit.

Vinicius a marqué son deuxième du match à la 83e minute avec une finition instinctive après que le remplaçant de 16 ans Dane Scarlett ait remporté la possession de Tottenham en haut du terrain. Cela a fait 4-0 dans la nuit et 8-1 au total.