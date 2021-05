Tottenham Hotspur vs Sheffield United – Rapport de match de football – 2 mai 2021

Gareth Bale a réussi un beau tour du chapeau alors que Tottenham Hotspur a fait un court travail de Sheffield United déjà relégué en Premier League dimanche.

Il a fallu un certain temps à l’équipe locale pour percer, mais Bale a ouvert le score avec une belle finition à la 36e minute après que Serge Aurier l’ait joué au but.

Son Heung-Min semblait avoir doublé l’avance de Tottenham au début de la seconde mi-temps, mais son puissant résultat sur un long ballon de Toby Alderweireld a été exclu après consultation du VAR.

Bale a fait un show dans les minutes qui ont suivi, se convertissant d’abord après que Son ait mené une pause rapide, puis complétant son tour du chapeau avec un tir bas via une autre passe d’Aurier.

Son a ajouté un peu plus de brillance au score avec un but de son propre chef pour laisser l’équipe de Ryan Mason avec 56 points en 34 matchs, cinq derrière Chelsea, quatrième.

L’affichage de Bale, bien que contre le club inférieur de la ligue, laissera les fans de Tottenham se demander pourquoi il n’a pas eu plus d’occasions de revenir en arrière par le prédécesseur de Mason, Jose Mourinho.

Huit des 14 apparitions de Bale en Premier League sous Mourinho étaient en tant que remplaçant, mais il a commencé les deux matchs de Mason en charge, bien que étonnamment seulement sur le banc lors de la défaite finale de la Coupe Carabao la semaine dernière contre Manchester City.

Il semble probable que Bale reviendra d’un prêt au Real Madrid à la fin de la saison, bien qu’après l’affichage de dimanche, les fans des Spurs espèrent qu’il pourra prolonger son séjour.

« Vous devez tenter votre chance quand ils viennent pour que je me sente bien », a déclaré Bale. «J’avais juste besoin de jouer à des jeux et d’avoir une série de jeux et je le fais maintenant.

« Je suis heureux et quand je suis heureux, je joue bien. »

Mason a ajouté: « La semaine dernière a été décevante pour tout le monde. Nous avons eu une semaine où nous pouvions nous entraîner et travailler sur les joueurs. Nous avons défendu fermement en équipe. Certains de nos jeux ont été absolument exceptionnels. »