Manchester United a battu Tottenham 3-1 dans une affaire difficile dimanche au stade Tottenham Hotspur.

Son Heung-Min a marqué le seul but de Tottenham dans des circonstances controversées après qu’Edinson Cavani se soit vu refuser un but à la suite d’un examen VAR. Cependant, les frappes de la deuxième mi-temps de Fred, Cavani et Mason Greenwood ont permis à United de repartir avec les trois points.

United était furieux après 35 minutes lorsque le but de Cavani a été annulé après qu’un examen VAR a montré que Scott McTominay avait jeté une main en arrière et touché Son au visage dans l’accumulation.

McTominay, qui avait déjà un carton jaune, n’a pas été réservé pour l’incident, mais Ole Gunnar Solskjaer et ses joueurs étaient apoplectiques que la faute ait été commise pour une erreur qui n’était pas claire et évidente.



« Les arbitres doivent prendre des décisions. Personnellement, je ne suis pas fan du VAR, mais cela fait partie intégrante des matchs. C’était évidemment un but, l’arbitre a fait une erreur, mais ça arrive. Tout le monde fait des erreurs dans la vie « A déclaré McTominay après le match.

« Sur le moment … vous ne pouvez pas accepter cela, c’est une injustice totale. Mais vous devez continuer le jeu, et pour nous de repartir avec trois points, c’est agréable. »

Les esprits de United ont augmenté encore plus cinq minutes plus tard lorsque nul autre que Son a donné l’avantage à Tottenham.

Lucas Moura a joué le ballon à travers le but à Son qui l’a frappé devant Dean Henderson de près.

Manchester United s'est remis d'un but pour gagner 2-1.

Les deux équipes ont apporté un nouveau niveau d’intensité en seconde période avec de beaux arrêts de Henderson et Hugo Lloris, ce qui a rendu les choses intéressantes.

Lloris a réussi un excellent arrêt pour refuser Cavani à la 57e minute, mais n’a pas réussi à conserver le ballon et Fred a bondi sur le rebond pour le tirer dans les filets et amener United à égalité.

Cavani s’est vengé pour son but en première mi-temps qui a été annulé à la 79e minute lorsque Mason Greenwood a inscrit un centre parfait dans la surface que Cavani a dirigé devant Lloris.

Après cinq minutes de temps supplémentaire, Greenwood a inscrit un but pour lui-même avec un beau tir passé Lloris au premier poteau.

« Nous avons joué contre une bonne équipe – beaucoup de qualité, beaucoup de puissance – et ils ont réagi [to going behind]. Nous avons eu de belles occasions de marquer le deuxième but », a déclaré Jose Mourinho après le match.

« Doyen [Henderson] a effectué deux très, très bons arrêts, en particulier celui de Harry Kane. Nous étions dominants à 2-1, mais ils ont ensuite marqué le troisième but. Mon opinion est que c’était un très bon match et que nous ne méritions pas du tout ce résultat. Mais nous avons perdu contre une très bonne équipe. «