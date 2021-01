Jose Mourinho a poursuivi sa séquence sans défaite contre Marcelo Bielsa alors que Tottenham Hotspur battait Leeds United 3-0 samedi.

Un penalty de Harry Kane aux côtés des buts de Son Heung-Min, son 100e pour le club, et Toby Alderweireld ont fait en sorte que la journée des Spurs se termine mieux qu’elle n’a commencé.

L’équipe du nord de Londres a publié une déclaration avant le match condamnant Erik Lamela, Giovani Lo Celso et Sergio Reguilon après que les trois aient été photographiés enfreignant la réglementation COVID-19 aux côtés de Manuel Lanzini de West Ham.

Lamela et Lo Celso n’ont pas été nommés dans l’équipe alors que Reguilon était sur le banc.



Kane a ouvert le score pour les Spurs à la 29e minute avec un penalty. Steven Bergwijn a été renversé par Ezgjan Alioski sur le bord de la surface et les vérifications du VAR ont confirmé la décision de l’arbitre sur le terrain de donner un penalty.

L’international anglais a placé le ballon directement au milieu du filet d’Illan Meslier pour son 205e but des Spurs.

Son a marqué la deuxième place des Spurs à la 43e minute avec l’aide de son partenaire Kane qui a trouvé de la place sur l’aile droite. Il a ensuite traversé le ballon de l’autre côté de la surface où Son attendait pour le toucher.

La paire a maintenant combiné pour 13 buts en Premier League cette saison, égalant le record détenu par Alan Shearer et Chris Sutton de la saison 1994-95.

Harry Kane de Tottenham a préparé Son Heung-Min pour son 100e but pour le club. Getty

« Harry et moi travaillons ensemble depuis longtemps, donc nous nous comprenons très bien », a déclaré Son après le match.

« Je suis vraiment triste de ne pas avoir pu donner une passe décisive aujourd’hui pour H. Le ballon qu’il a joué était parfait pour moi. Parfois c’est de la télépathie, parfois nous y travaillons. »

Le troisième but est intervenu cinq minutes après le début de la seconde période lorsque Son a dirigé un centre dans la surface et Alderweireld l’a dirigé vers Meslier qui l’a porté au-dessus de la ligne.

Un tacle tardif de Matt Doherty à la 92e minute contre Pablo Hernandez a vu le défenseur recevoir un deuxième carton jaune et il a été expulsé.

« Ce fut un match vraiment difficile », a ajouté Son. «Ils font un travail incroyable et travaillent très dur.

« Nous avons créé beaucoup d’occasions et obtenu une feuille blanche, c’est un début fantastique pour la nouvelle année. J’avais hâte [to score his 100th goal for Spurs] et je suis très heureux et très reconnaissant envers mes coéquipiers qui m’ont soutenu dès le début. «

Le résultat signifie que les Spurs occupent la troisième place, juste devant Everton et Leicester City sur la différence de points.

Leeds est 11e mais a au moins un match en main sur chaque équipe en dessous d’eux.