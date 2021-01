La forme de Tottenham Hotspur a bégayé depuis leur victoire dans le derby du nord de Londres contre Arsenal début décembre.

L’équipe de Jose Mourinho a fait match nul deux et perdu deux de ses derniers matchs de Premier League, et a vu son dernier match contre Fulham reporté après une épidémie de Covid-19 dans l’équipe de l’ouest de Londres.

Leeds, quant à lui, a rebondi après sa défaite 6-2 à Old Trafford avec deux victoires et deux feuilles blanches, la plus récente d’entre elles étant la démolition 5-0 de West Brom mardi.

Les deux équipes sont séparées par seulement trois points avant le match de samedi et pourraient terminer la journée à 26 points si Leeds sortait victorieux.

Le stade Tottenham Hotspur est le théâtre du premier des quatre matches de Premier League disputés samedi.

Le coup d’envoi dans le nord de Londres aura lieu à 12h30.

Après Spurs vs Leeds, l’hôte de Crystal Palace Sheffield United à 15h, Brighton affrontera les Wolves à 17h30 avant que le match de 20h West Brom vs Arsenal ne termine l’action de samedi.

Le match de Tottenham et Leeds sera présenté par BT Sport samedi.