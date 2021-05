Tottenham Hotspur vs Aston Villa – Rapport de match de football – 19 mai 2021

Les espoirs européens de Tottenham Hotspur ont subi un coup dur alors que leur dernier match à domicile de la saison en Premier League s’est terminé par une défaite 2-1 contre Aston Villa mercredi et que l’attaquant Harry Kane a peut-être fait ses adieux aux fans du club.

L’avenir incertain du capitaine anglais Kane a laissé les fans des Spurs froncés la semaine dernière et leur humeur n’a guère été soulevée comme un horrible but contre son camp par Sergio Reguilon et une frappe d’Ollie Watkins a valu la victoire à Villa.

La défaite a laissé Tottenham à la sixième place avec 59 points, le même que West Ham United, qui jouait plus tard relégué West Bromwich Albion, et Everton.

Le club londonien fait maintenant face à la perspective ignominieuse de faire partie de la troisième division de la Ligue Europa de l’UEFA la saison prochaine, après avoir atteint la finale de la Ligue des champions en 2019.

La défaite à Leicester City lors de leur dernier match dimanche pourrait même les voir terminer aussi bas que le neuvième et faire face à la perspective de ne pas avoir de football européen la saison prochaine.

Kane, qui a marqué 165 buts en 244 matchs de Premier League pour Tottenham, dont 22 cette saison, était un chiffre modéré et n’a forcé qu’un seul arrêt de la Villa Emiliano Martinez.

Après le coup de sifflet final, Kane a marché lentement de chaque côté du terrain, recevant les applaudissements chaleureux des fans, dont quelques-uns ont fait leurs adieux.

Tottenham a perdu contre Aston Villa dans un match qui a vu Sergio Reguilon marquer un but contre son camp incroyable. DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP via Getty Images

Les fans de Tottenham avaient chanté « nous voulons que Levy out » pendant le match, visant le président du club Daniel Levy qui a admis dans un message aux fans dans le programme de match que le club avait « perdu de vue » les priorités clés.

Ils ont continué les chants anti-Levy après le coup de sifflet final avec les fans refusant de partir et quelques bagarres avec les stewards en attendant que les joueurs réapparaissent pour un tour d’honneur.

Le manager par intérim Ryan Mason, qui a succédé à Jose Mourinho limogé le mois dernier, a résumé l’ambiance.

« Je suis très déçu. Ce n’était pas ainsi que nous voulions terminer la saison à domicile devant nos fans », a déclaré Mason.

« Il y a tellement d’émotions dans le football. Oui, il s’est passé beaucoup de choses, mais notre objectif est d’obtenir des résultats sur le terrain et malheureusement nous ne l’avons pas fait. »

Sur l’avenir de Kane, Mason a déclaré à la BBC: « Il signifie beaucoup. C’est un joueur de Tottenham. J’ai répondu à tant de questions sur Harry Kane au cours des dernières 24 heures. Je suis prêt à parler du jeu mais pas des individus. Nous étaient totalement concentrés sur le match et je suis très déçu.

« Il y a tellement d’émotions dans le football. J’adore représenter ce club de football. Oui, il s’est passé beaucoup de choses, mais notre objectif est d’obtenir des résultats sur le terrain et malheureusement nous ne l’avons pas fait. »

Le match a été un microcosme de la saison de Tottenham au cours de laquelle ils ont mené le classement de la Premier League en décembre.

Lorsque Steven Bergwijn a saisi une erreur de Villa pour déchaîner un tir féroce dans le toit du filet après huit minutes, l’ambiance a été brièvement animée parmi les 10000 fans de retour dans le stade pour la première fois cette année.

Mais l’optimisme était une illusion.

Après 20 minutes, Reguilon a été confronté à un dégagement de routine mais s’est retrouvé dans un enchevêtrement terrible et a tranché de façon spectaculaire devant son gardien de plongée Hugo Lloris.

La nuit de Reguilon est allée de mal en pis lorsque sa passe lâche après 39 minutes a été déviée dans le chemin de Watkins qui a haussé les épaules Eric Dier avant de tirer à l’intérieur du poteau.

La confiance de Tottenham s’est évaporée et les erreurs de Harry Winks et Dier auraient dû être punies.

Les hôtes ont été hués à la mi-temps et les choses ne se sont pas améliorées après la pause. Bergwijn et Kane ont eu des chances et Gareth Bale est sorti du banc pour ce qui était probablement son adieu à Tottenham pour essayer d’animer les choses.

Mais Villa a raté de nombreuses occasions d’augmenter son avance, le remplaçant Carney Chukwuemeka a frappé le poteau dans les temps d’arrêt, et alors que le coup de sifflet sonnait, d’autres huées ont retenti autour de l’immense stade.