Harry Kane de Tottenham a marqué son 250e but pour le club et le pays dimanche alors que les Spurs battaient Arsenal 2-0.

Le but de Kane a également marqué son 100e but à domicile pour les Spurs et a fait de lui le meilleur buteur du derby du nord de Londres.

Les contributions de l’international anglais ne se sont toutefois pas terminées par un but, car il a également fourni la passe décisive pour l’ouverture du score de Son Heung-Min à la 13e minute.

Il a parfaitement contrôlé une passe de Moussa Sissoko d’une contre-attaque des Spurs avant de faire décoller Son sur le côté gauche du terrain.

Au lieu de tenter une course fulgurante derrière la défense d’Arsenal, Son a déchaîné le ballon à 20 mètres et il a dépassé Bernd Leno dans le but d’Arsenal.

Après une minute de prolongation à la fin de la première mi-temps, c’était au tour de Son de fournir une passe décisive à Kane.

Harry Kane et Son Heung-Min célèbrent après s’être associés pour marquer. GLYN KIRK / POOL / AFP via Getty Images

Arsenal étant de nouveau rattrapé lors de la contre-attaque, Son a tenu le ballon jusqu’à ce que Kane apparaisse sur sa gauche extérieure, puis lui a glissé une passe. Kane a ensuite propulsé le ballon dans le toit du filet à bout portant.

Après l’excitation de son retour sur le côté en début de match, Thomas Partey a été remplacé à la mi-temps et remplacé par Dani Ceballos.

Partey avait boité hors du terrain lors de la deuxième contre-attaque des Spurs, laissant Arsenal un homme à terre lorsque Kane a marqué.

Bien qu’ils aient profité de la majorité de la possession en seconde période, ils n’ont pas pu trouver de but car les Spurs étaient heureux de jouer la défense après leur démonstration en première période.